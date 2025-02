video suggerito

“Mi sono chiesta se fossero veri gli stereotipi sulle mamme di figli maschi”: il video virale di una madre Allison DuBois ha analizzato l’origine degli stereotipi delle madri di figli maschi, scoprendo che affondano le loro radici nelle teorie di Freud e dando qualche consiglio per evitare di essere delle boymum. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: profilo TikTok di @mentalli_unwell

Allison DuBois è una terapista che si è a lungo interrogata su un luogo comune che serpeggiava tra le madri, ossia che una volta dato alla luce un figlio maschio, mettessero in atto una sorta di genitorialità tossica. "Ho deciso di appassionarmi all'argomento quando ho scoperto che il mio secondo genito sarebbe stato maschio e molte persone attorno a me mi hanno detto che solo con la sua nascita avrei davvero capito cos'è l'amore" ha spiegato la donna a Today.com.

I luoghi comuni sulle madri di bimbi maschi

"Ho sentito tante frasi sull'essere mamma di figli maschi, e ho sempre creduto fossero false, finché non ho partorito mio figlio" ha spiegato DuBois in un suo video su TikTok. La terapista però, per comprendere i tanti pregiudizi sulle mamme di figli maschi, è voluta partire dai suoi studi. La donna ha iniziato parlando di Sigmund Freud ed in particolare del complesso di Edipo: "Come ben sappiamo secondo questa teoria i figli maschi svilupperebbero una particolare attrazione nei confronti delle mamme e una sorta di rivalità con i padri".

La seconda teoria esplorata dalla terapista è quella del Complesso di Giocasta, il quale si basa sempre sul complesso di Edipo e analizza i motivi di un attaccamento morboso e possessivo da parte delle madri al loro bambino, dovuto al desiderio di ricostruire una connessione perduta con il partner, con il proprio figlio.

"In ogni caso si tratta di dinamiche malsane che portano i figli a diventare il centro dell'emotività della madre". Da qui il trend di TikTok delle boymum, donne possessive, incapaci di accettare che i propri figli crescano abbandonando anche il nido familiare, sebbene secondo la terapista le teorie freudiane siano superate, queste mamme trattano i figli come fossero loro compagni di banco e pari. "Si rivolgono ai loro figli non come le guide che dovrebbero essere ma chiedendo aiuto ai bambini, come fossero il loro partner, sul quale riversare anche le frustrazioni della giornata".

Ciò che accade è dunque che i bambini si sentano schiacciati da responsabilità che non appartengono loro, andando a fomentare lo stereotipo che li vuole forti, resistenti, in grado di prendersi sulle spalle la famiglia. "Si crea anche una dinamica di preferenza non indifferente in famiglia, dal momento che la madre tende ad attaccarsi molto al figlio maschio la figlia femmina potrebbe percepirlo come il figlio preferito" spiega l'esperta.

Come cercare di non essere delle boy mum

Analizzate nel profondo le motivazioni che hanno portato alla nascita dei luoghi comuni sulle mamme di figli maschi, la terapista ha allertato le donne che si ritengono tali a lasciare la presa sui loro figli. "Il rischio è che anche una volta che saranno adulti voi vi sentirete in competizione con le loro compagne e credo non esista nulla di peggio". Dunque se ci si rende conto di addossare sui propri figli maschi responsabilità emotive e non, che generalmente si addosserebbero ad un adulto, allora l'esperta suggerisce di provare a riparare in questo modo:

Lascia che tuo figlio sviluppi le competenze necessarie a risolvere i suoi problemi da solo

Rimproveralo quando mette in atto degli atteggiamenti aggressivi

Ascolta le sue preoccupazioni e paure

Ricorda che sei la sua guida, non la sua amica.