video suggerito

10 lavoretti di Pasqua per bambini: idee pasquali originali e facili per tutte le età Dieci semplici idee per realizzare ornamenti per la casa e per la tavola insieme ai bambini durante le vacanze di Pasqua. I lavoretti pasquali sono l’ideale per passare del tempo con i propri bimbi, proponendo loro idee adatte all’età. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Pasqua 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Pasqua è alle porte e quest'anno permetterà alle famiglie di trascorrere diverso tempo con i propri figli a realizzare lavoretti per la scuola dell'infanzia a tema, dal momento che cade in una posizione strategica del calendario per associarla al ponte del 25 aprile o addirittura del primo maggio.

Il valore educativo della festività che ha come simboli uova, coniglietti e la rinascita della natura può essere tramandato ai più piccoli anche grazie ad attività manuali che, in base all'età, possono essere realizzati in solitaria o con l'aiuto e la supervisione di un adulto. Ecco 10 semplici idee per abbellire gli spazi, la tavola o dare ai piccoli gli accessori necessari per partecipare alla caccia alle uova.

1. Il cappellino con le orecchie di coniglio

Il primo lavoretto è adatto anche ai bambini molto piccoli, che già alla scuola dell'infanzia, supportati da un adulto, tra i 3 e i 6 anni, possono realizzare un meraviglioso copricapo in carta con le orecchie da coniglio o con gli elementi della fantasia o della primavera che più li affascinano.

Leggi anche Quando chiudono le scuole a Roma e nel Lazio per Pasqua 2025: il calendario dei giorni di vacanza

La realizzazione è estremamente semplice, serviranno alcuni piatti di carta bianchi, un pennarello nero, dei pastelli o pennarelli colorati, una forbice e tanta fantasia. I bimbi dovranno ribaltare il piatto e realizzare la sagoma pasquale che preferiscono, o due orecchie da coniglio o un fiore primaverile o un uovo di Pasqua. A questo punto dovranno ritagliare, muniti di forbici dalla punta arrotondata, le sagome colorate in modo da lasciare la base davanti attaccata alla parte di piatto che diverrà la visiera del cappellino. Una volta sollevate le due orecchie o la sagoma scelta si otterrà un bellissimo cappellino pasquale.

Età consigliata : dai 3 anni in su

: dai 3 anni in su Materiale da utilizzare: piatti fondi di carta, pennarelli colorati o pastelli, forbici dalla punta arrotondata.

2. I pulcini porta uova

Dei lavoretti che partono dall'idea del riciclo e possono imbandire le tavole del pranzo di Pasqua, sono i simpatici pulcini porta-uova. Adatti ai bimbi di tutte le età, anche se, per realizzarli in modo che siano quanto più precisi possibili, è meglio che i piccoli abbiano almeno 6 anni. Basteranno dei rotoli di carta igienica avanzati, del cartoncino colorato, la tempera gialla, un pennarello nero e tanta fantasia. Per realizzarli è essenziale dipingere con la tempera gialla la parte esterna del rotolo di carta igienica o ricoprirla con la giusta misura di cartoncino giallo. Dallo stesso cartoncino è essenziale ritagliare un piccolo rombo, che sarà il becco del pulcino, due alette e una piccola cresta. Una volta incollate la cresta in alto, il becco al centro e ai lati le due alette, sarà possibile decorare con il pennarello nero il rotolo di carta igienica, in modo da dare espressioni diverse ai vari pulcini. A questo punto non resta che posizionarli sulla tavola imbandita e mettere sulla loro sommità un uovo sodo, che sarà parte degli antipasti del pranzo pasquale. Ovviamente è possibile realizzare anche, munendosi di colori e sagome diverse, coniglietti, fiori e farfalle.

Età consigliata : dai 5 anni in su

: dai 5 anni in su Materiale da utilizzare: rotoli di carta igienica finiti, cartoncino giallo, forbici dalla punta arrotonata, pennarello nero, colla.

3. Il cestino per la caccia alle uova

Un altro lavoretto, realizzabile con materiale di riciclo, che si trova nelle nostre case, è il cestino porta uova. Può essere utilizzato dai piccoli invitati a una caccia alle uova a casa di amici. Per realizzarlo servirà munirsi di una confezione finita di uova, fil di ferro ricoperto da ciniglia, pon-pon, colla a caldo e tempere colorate. I passaggi sono molto semplici, bisogna dividere in due la confezione porta uova e usarne solo la sezione di sotto, lasciando che i piccoli la decorino con le tempere come desiderano. A questo punto con la colla a caldo, che deve maneggiare un adulto, è possibile attaccare alla confezione di cartone pon-pon pasquali e i due fili di ferro intrecciati, che diventeranno il manico del cestino. Una volta lasciato asciugare il cestino sarà pronto per essere utilizzato durante una caccia alle uova.

Età consigliata : dai 6 anni in su

: dai 6 anni in su Materiale da utilizzare: confezione si uova finite, tempere colorate, colla a caldo, fil di ferro ricoperto da ciniglia, pon-pon.

4. La scatoletta pasquale

La scatoletta pasquale è un lavoro minuzioso che solo un piccolo amante dei lavoretti può realizzare nel migliore dei modi. All'interno della piccola scatola, realizzata interamente a mano grazie all'ausilio di cartoncini, colla e forbici, possono essere riposti degli ovetti di cioccolata o un messaggio per tutti i partecipanti al pranzo di Pasqua, in modo da rendere il lavoretto un segna posto e un regalo per i commensali. Il procedimento è molto semplice se non si fanno errori nel realizzare la base di partenza, per la quale è necessario intagliare da un cartoncino bianco una forma molto simile a un fiore quadrilobato, che abbia una base quadrata al centro, avendo cura di realizzare due intagli sui lembi opposti, in cui si incastreranno, una volta piegate, le estremità degli altri due lembi. Piegando le varie parti si otterrà la base della scatoletta che ora va decorata intagliando orecchie e zampette da fogli di cartoncino bianchi e rosa e realizzando con un pennarello il volto del coniglietto.

Età consigliata: dai 9 anni in su

dai 9 anni in su Materiale da utilizzare: cartoncino bianco e cartoncino rosa, forbici dalla punta arrotondata, pennarello e colla.

5. I pulcini con la lana

Possono diventare dei bellissimi soprammobili pasquali i pulcini realizzati con la lana gialla, che i bimbi più piccoli possono creare insieme ai genitori, mentre quelli più grandi, per i quali questo lavoretto è indicato, in estrema autonomia. Bisognerà recarsi in merceria e acquistare del filo giallo di lana, il quale andrà abbondantemente girato su se stesso, attorno a una specie di ciambella di cartone bianco, così si otterrà un primo pon-pon, da sovrapporre ad un secondo e legare insieme.

I due pon-pon uno piccolo e l'altro più grande, saranno la testa e il corpo del pulcino che arrederà la vostra casa. A questo punto con ritagli di cartoncino neri per gli occhi e arancioni per zampe e becco, è possibile personalizzare i pulcini pasquali.

Età consigliata : dai 7 anni in su (se non aiutati da adulti)

: dai 7 anni in su (se non aiutati da adulti) Materiale da utilizzare: lana gialla, cartoncini colorati, forbici, colla.

6. Le uova dipinte

Una tradizione intoccabile per alcune famiglie dello Stivale è quella di dipingere per pasqua le uova sode, con colorante alimentare e di sbatterle le une contro le altre, per decretare il vincitore che non avrà neanche una crepa sul guscio del suo uovo, nonostante le percosse. Questa battaglia può avvenire il giorno di Pasqua, e le uova potranno poi essere mangiate da grandi e piccini. Per realizzarle basterà bollire le uova, lasciarle raffreddare e preparare tanti piattini contenenti colorante alimentare diluito con dell'acqua. A questo punto i bimbi possono, a seconda dell'età, realizzare sui gusci delle uova dipinti più o meno complessi.

Età consigliata : dai 4 anni in su (aiutati dai genitori per la bollitura delle uova)

: dai 4 anni in su (aiutati dai genitori per la bollitura delle uova) Materiale da utilizzare: uova, colorante alimentare, pennelli, vaschette.

7. Il segna-posto coniglietto

Un segna posto da realizzare con posate usa e getta, cartoncino e fantasia è quello che dà origine ad un coniglietto pasquale che può diventare il segna posto perfetto per una tavola imbandita a tema Pasqua. Per realizzarlo servirà un cucchiaio di plastica, girato al contrario, sul quale disegnare occhi, naso e denti del coniglietto con un pennarello. Appena sotto alla paletta del cucchiaio può essere appiccicato un dischetto di ovatta, che diventerà il corpo del coniglio. Da un rettangolo di cartoncino verde è possibile realizzare una serie di ritagli che diverranno il prato su cui poggia il coniglietto, con l'aggiunta di due orecchie di cartoncino da applicare in alto.

Età consigliata : dai 5 anni in su.

: dai 5 anni in su. Materiale da utilizzare: cucchiaio in plastica, dischetto di ovatta, pennarello, forbici dalla punta arrotondata, cartoncini colorati.

8. Il biglietto di auguri pasquale a forma di mano

Credits: Profilo Facebook @Case American School of English

Si possono anche realizzare dei biglietti di auguri per Pasqua con delle frasi a tema per augurare una buona giornata ai propri amici e parenti. In particolare vi è un lavoretto davvero semplicissimo che possono fare anche i più piccoli, semplicemente disegnando e poi ritagliando la sagoma della propria mano da un cartoncino bianco o rosa. Il procedimento è semplicissimo, basterà ritagliare il dito medio dalla sagoma della mano del bambino e piegare in avanti il mignolo e il pollice, che diverranno le zampette del coniglio. Con un pennarello è poi possibile disegnare l'interno delle orecchie dell'animale, il naso, i baffi, la bocca e i denti. Dietro alla sagoma è possibile scrivere il messaggio di auguri che si desidera lasciare a chi lo riceverà.

Età consigliata : dai 3 anni in su.

: dai 3 anni in su. Materiale da utilizzare: un cartoncino rosa, una forbice dalla punta arrotondata e un pennarello.

9. Le piantine nei gusci

Sono molte le pietanze a base di uova che si realizzano per la Pasqua, i gusci e le confezioni di carta delle uova possono essere utilizzati, insieme ai bambini, per realizzare un piccolo orto botanico. All'interno di ciascun guscio si possono infatti mettere del terriccio e un po' di semi, aspettando con dedizione e avendo cura di bagnare il terreno a più riprese, si vedranno nascere i primi piccoli germogli.

Età consigliata : dai 5 anni in su.

: dai 5 anni in su. Materiale da utilizzare: gusci delle uova, terriccio, semi, confezione in cartone delle uova.

10. La ghirlanda pasquale

Chi lo ha detto che i festoni non si possono realizzare in casa, l'ultimo lavoretto che vi proponiamo per le vacanze di pasqua si realizza ritagliando delle sagome di coniglietti da cartoncini di colori diversi, applicando un piccolo pezzo di ovatta, laddove ci sarebbe la coda del coniglietto e legando le varie sagome le une alle altre grazie ad uno spago e a tante mollette di legno. L'ornamento, che verrà fuori da tale impegno, può essere appeso alla porta di casa, ai caloriferi o alle finestre, per rendere l'ambiente a tema e ospitale per il pranzo pasquale.

Età consigliata : dai 4 anni in su.

: dai 4 anni in su. Materiale da utilizzare: cartoncini colorati, forbici dalla punta arrotondata, ovatta, colla, spago, mollette di legno.