Picchiata e stuprata in un parco, poi uccisa con un colpo alla testa mentre implorava i sui aguzzini di smetterla. Viktorija Sokolova, 14 enne di origini lituane, è stata trovata morta alle 7 di giovedì mattina al West Park di Wolverhampton, Regno Unito. Un esame post mortem ha rilevato che l'adolescente era morta a causa di un trauma contundente alla testa. Due adolescenti di età compresa tra 16 e 17 sono stati arrestati in relazione all’omicidio. Domenica, la polizia ha accusato formalmente il sedicenne di Wolverhampton: detenuto in un carcere minorile, riapparirà davanti alla Corte locale l'8 giugno e in ottobre dovrebbe essere processato. Il 17enne è stato invece rilasciato su cauzione con l'accusa di omicidio in attesa di ulteriori indagini.

I parenti di Viktorija sono chiaramente sconvolti dal dolore per la recente perdita. Hanno parlato della ragazza come di “un piccolo angelo che ha reso le nostre vite colorate e piene di significato”, salutandola con uno straziante “Vivrai per sempre nei nostri cuori, nelle nostre anime, nelle nostre menti. Ciao, nostro piccolo angelo”. Sotto choc anche Jamie Morgan, direttrice del Ss. Peter and Paul Catholic Primary Academy and Nursery, la scuola che Viktorija ha frequentato fino al 2015. “Era una gioia essere sua insegnante – ha detto – Era una ragazza laboriosa, benvoluta e adorabile, la cui personalità positiva e divertente era contagiosa”.