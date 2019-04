in foto: immagine di repertorio

Un furto particolarmente spregevole, avvenuto all’interno di un cimitero e subito dopo la Pasqua. Non solo, perché il furto – accaduto nel cimitero di Viareggio – è avvenuto sulla tomba di due bambini sepolti nel camposanto della misericordia. Il furto di fiori e piccoli oggetti lasciati sulle tombe del cimitero non è di certo una novità, ma come riporta La Nazione in questo caso lo sdegno è dovuto al fatto che si trattava di due uova di cioccolato e di un coniglietto di cioccolato che sono stati rubati dalla tomba di due bambini.

Uova rubate nel cimitero: gli altri casi

I furti di uova di cioccolato dalle tombe presenti nei cimiteri non sono una novità assoluta. E anche negli ultimi giorni si sono verificati altri casi in diverse zone d’Italia. Nei giorni di Pasqua un furto molto simile è avvenuto in Campania. In quel caso la denuncia era arrivata dalla madre di una 25enne scomparsa nel 2014 in seguito a un incidente stradale. Arrivando alla tomba della figlia, nel giorno di Pasqua, la donna ha scoperto che qualcuno aveva rubato, peraltro per la seconda volta, gli ovetti pasquali che aveva lasciato proprio dove la figlia è seppellita. Il furto, avvenuto nel cimitero di Policastro, non è stato tra l’altro un caso isolato, in quanto un episodio simile si era verificato anche l’anno precedente.

Anche nel 2018, sempre nel periodo pasquale, la mamma della ragazza aveva lasciato sulla tomba della figlia dei cestini di ovetti pasquali, venendo però costretta a riportarli più volte perché venivano sempre rubati. La vittima di quell’incidente era Maria Dorotea di Sia, morta a Bisceglie nel maggio del 2014, in provincia di Barletta-Andria-Trani.