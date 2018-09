Un poliziotto è entrato per sbaglio in un appartamento che non era il suo e quando si è imbattuto in uno sconosciuto gli ha sparato uccidendolo. I fatti sono avvenuti intorno alle 10 (ora locale) di ieri a Dallas, in Texas. Il dipartimento di polizia di Dallas ha spiegato che l'agente aveva appena finito il suo turno ed era entrato in quella che era convinto fosse casa sua, presso il complesso di South Side Flats, che si trova vicino al quartier generale dello stesso distretto a Lamar Avenue. Peccato che non si trattasse dell’appartamento giusto. Quando l'ufficiale ha visto quello uomo, ha finito per sparargli. Sul posto è subito giunta una squadra di colleghi del poliziotto che ha scoperto il 26enne Botham Shem Jean gravemente ferito. Lo sfortunato è stato portato in ospedale dopo è morto poco dopo, ha detto la polizia. Al momento le forze dell’ordine hanno preferito non dire l'ufficiale ha sparato con la sua arma perché pensava che Jean fosse un intruso o per qualche altra ragione. Non è ancora chiaro come il poliziotto abbia fatto a entrare nell'appartamento sbagliato.

"Questo è un fatto spaventoso perché la polizia dovrebbe proteggerti e poi loro tornano a casa e succede che semplicemente stai uscendo da casa tua e ti sparano. Non so come è potuto succedere, se questo agente era stanco, ma questo è piuttosto spaventoso ", ha detto a Fox 32 Richard Healy Nelson, che vive nel complesso. Secondo la sua pagina Facebook, Botham Shem Jean era nativo dell’isola caraibica di Santa Lucia e frequentava la Harding University in Arkansas. Aveva lavorato per PricewaterhouseCoopers, una società di consulenza a Dallas. "Questa è una tragedia terribile: Botham Jean era un membro della famiglia PwC nel nostro ufficio di Dallas e siamo davvero tanto addolorati nel sapere della sua morte", si legge in una nota della società.