L'ufficio dello sceriffo della contea di Charles ha aperto un’indagine in merito a quanto accaduto in un parcheggio del St. Charles Towne Center di Waldorf, nello Stato USA del Maryland. Secondo le autorità sette bambini di età compresa tra i 2 ei 4 anni sono stati lasciati dalla madre in un'auto sotto il sole, a motore spento e con i finestrini alzati.

Secondo lo sceriffo è “plausibile” che a chiamare il 911 (numero d'emergenza statunitense) sia stato il più grande dei 7 bimbi, quello di 4 anni: il piccolo ha raccontato la situazione ad un agente al telefono, ma comprensibilmente non è stato in grado di dire dove la macchina fosse parcheggiata. Gli agenti sono però riusciti a rintracciare la località dalla quale proveniva la chiamata grazie al segnale del cellulare. All'arrivo, hanno trovato i bambini all'interno dell'auto "spaventati" e "sudati". Ad ogni modo per nessuno di loro si è reso necessario il trasporto all'ospedale per il trattamento.

La conducente dell'auto è tornata una decina di minuti dopo l'arrivo dei soccorsi: era la madre di due dei bambini rimasti in auto, e stava assistendo come baby sitter anche gli altri 5. e autorità notano che la madre non avrebbe spiegato cosa stava facendo o perché aveva lasciato i bambini all'interno del veicolo. La donna non avrebbe spiegato cosa stava facendo o perché aveva lasciato i bambini all'interno del veicolo. Secondo le autorità, è accusata di detenzione di un minore in un autoveicolo. Stando alla polizia, sarebbe rimasta assente per oltre mezz'ora.