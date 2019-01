“Può stare tranquilla, sua figlia ha solo un virus, tornate pure a casa”, queste le rassicurazioni che i pediatri del Peterborough City Hospital hanno dato ad Emma Bradford, madre della piccola Peggy, undici mesi, è quasi morta dopo essere stata “respinta” sia da un medico di base sia dagli specialisti dell’ospedale britannico. La donna ha denunciato il caso per evidenziare le criticità dell’NHS, il servizio sanitario inglese. Emma ha raccontato di essersi svegliata nelle cuore della notte e scoprire che la pelle di sua figlia era diventata grigia e le sue labbra erano blu. Così ha chiamato il 999 (il nostro 118). Peggy è stata portata in ospedale, dove i medici hanno confermato che aveva contratto una setticemia “potenzialmente letale”. “Mia figlia ora non sarebbe più con me se non fosse stato per il mio istinto materno” dice Emma ai tabloid britannici. "Se avessi ascoltato sia il mio medico di famiglia che il personale dell'ospedale che mi dicevano che il mio bambino aveva solo virus, ora Peggy sarebbe morta” ribadisce la 28enne. “È solo perché sapevo che c'era davvero qualcosa di veramente sbagliato. Nessuno mi ha ascoltato, e questo è abbastanza terrificante quando sei convinto che il tuo bambino sia davvero malato” dice ancora.

Stando alle ricostruzioni, la signora Bradford ha portato sua figlia dal medico di famiglia l'11 gennaio. La piccola aveva la febbre e le sue preoccupazioni sono state “respinte” spiega. Ha chiesto una seconda opinione e le è stato detto di portarla al Peterborough City Hospital. Ma le infermiere le avrebbe detto che la bimba aveva preso un virus e quindi l’hanno rispedita a casa più tardi quel giorno, prescrivendole l'antidolorifico Ibuprofen. È stato solo quando il marito Craig, 31 anni, si è alzato per andare al lavoro alle 3.40 del mattino seguente e ha acceso le luce della loro camera da letto, che la coppia si è accorta delle condizioni di salute di Peggy e ha chiamato un'ambulanza. "È stato terrificante quando mi hanno parlato di sepsi, poiché sapevo quanto potesse essere pericolosa. Ma per fortuna è stata in grado di ricevere le cure antibiotiche in tempo e ha recuperato completamente. Ma è stato solo grazie al mio istinto”. La famiglia ha presentato una denuncia formale al Peterborough City Hospital. “Mi sono fidata di me stesse, altre persone potrebbe non farlo. Voglio aumentare la consapevolezza, anche solo per vedere un'altra madre avere la fiducia necessaria nel proprio istinto” conclude Emma.