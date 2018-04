Pasqua di sangue in Friuli. Tania Zorzetto, 43 anni di Virco di Bertiolo è deceduto in un drammatico incidente avvenuto lungo la provinciale 7 tra Rivignano e Flambruzzo. Per cause ancora in corso di accertamento, la Opel Zaffira a bordo della quale la donna viaggiava con il marito e i due figli (entrambi minorenni), ha perso improvvisamente aderenza, urtano violentemente contro il parapetto in pietra del ponte sul fiume Stella e finendo in testacoda. La famiglia era reduce dal pranzo di Pasqua in in locale della zona. Alla guida della vettura c’era il marito di Tania. Una coppia, che stava passeggiando a poca distanza dal luogo dell’incidente, ha aiutato i bimbi a scendere dall’auto, chiamando il 112. Anche il conducente, marito della donna, è sceso da solo dal mezzo, mentre la dipendente della Rhoss di Codroipo, giaceva esanime.

Immediati sono arrivati i soccorsi. Sul posto è giunto l’elisoccorso partito da Campoformido e un’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e ai Carabinieri di Rivignano per i rilievi di legge. Ma purtroppo per la 43enne non c’è stato nulla da fare. I figli della coppia (un maschietto e una femminuccia) sono stati trasportati all’ospedale di Latisana. Nello scontro hanno riportato solo lievi ferite. La famiglia aveva appena terminato di festeggiare la Pasqua in un ristorante di Flambruzzo. Un giorno di festa conclusosi con la peggiore tragedia si possa immaginare. I funerali della donna non sono ancora stabiliti.