Ennesima tragedia sfiorata ad alta quota in un inverno che ha già fatto vittime sulle neve. Una bambina di 10 anni è uscita fuori pista mentre stava sciando sulle piste di Pian Benot di Usseglio, in provincia di Torino, andando a impattare con violenza nel prato per una ventina di metri, dunque fuori dalla parte innevata. Trasferita d'urgenza all'ospedale Regina Margherita in elisoccorso, versa ancora in gravi condizioni. Ricoverata nel reparto di rianimazione, ha riportato un trauma cranico e toracico, ed è per questo che i medici hanno deciso di aspettare ancora qualche ora prima di pronunciarsi sulla situazione. Stando a una prima ricostruzione, come riporta La Stampa, la ragazzina stava per allenarsi con lo sci club di Cesana nella specialità del super gigante. Per riscaldarsi aveva deciso qualche giro fuori pista, in un tratto che per altro non presenta molto difficoltà.

Eppure, ha perso l'orientamento per alcuni secondi ed è finita fuori pista. Per fortuna indossava il caso, che ha evitato quella che sarebbe potuta diventare una vera e propria tragedia, anche se la prognosi resta riservata. Sotto choc ancora i compagni della giovane sciatrice e gli allenatori che non riescono a spiegarsi come sia potuta accadere una cosa simile. Solo poche settimane fa, sempre in Piemonte, la piccola Camilla Compagnucci è morta a 9 anni mentre si trovava in vacanza con la famiglia: sciando con il padre è caduta urtando la testa contro una barriera. Qualche giorno dopo un'altra bambina di appena 8 anni è caduta dalla seggiovia a Piancavallo, facendo un volo di circa sei metri, per cercare di recuperare gli sci che le si erano sganciati. Le sue condizioni erano gravi, ma le è andata meglio della piccola sempre di 8 anni che in Trentino è deceduta mentre stava slittando insieme alla madre: dopo aver perso il controllo della slitta, è finita contro un albero.