Ancora un incidente sulle piste da sci. Una bambina di appena 8 anni è caduta dalla seggiovia, facendo un volo di circa sei metri, per cercare di recuperare gli sci che le si erano sganciati. I fatti sono avvenuti a Piancavallo, il giorno dell’Epifania, nel tratto in cui l’impianto Sauc passa sopra la pista nazionale bassa. La piccola è caduta sulla neve artificiale riportando un forte trauma cranico e ferite varie. La bambina è stata le sue condizioni sono preoccupanti.

Pare che la piccola nell'impatto con la neve artificiale, abbia sbattuto la testa anche se per fortuna, il casco che indossava ha attutito il colpo. Soccorsa dai carabinieri del nucleo sciatori di Aviano è stata affidata alle cure del personale del 118, che l’ha accompagnata al nosocomio dove ora è ricoverata. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. A quando pare la piccola avrebbe perso gli sci mentre si trovava sulla seggiovia, decidendo di lasciarsi cadere per recuperarli forse senza rendersi davvero conto dell’altezza a cui si trovava. La giovane è una promettente sciatrice dello sci club di Trieste Devin.

La memoria è andata subito alle tragedie che hanno segnato queste vacanze di Natale sulle piste da sci. In particolare quelle in cui hanno perso la vita la piccola Camilla Compagnucci, la bimba di 9 anni morta il 2 gennaio mentre sciava sulle piste di Sauze d’Oulx, in Val di Susa. E poi ad Emily Formisano, 8 anni, deceduta sul Corno del Renon, in Alto Adige, a seguito di un incidente sullo slittino sul quale si trovava insieme alla mamma, ora ricoverata a Bolzano in gravissime condizioni.