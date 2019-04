C'è un indagato per la morte di Augusta Scardovi, la centenaria morta in un incendio divampato due giorni fa nel suo appartamento a Torino, al primo piano di uno stabile in via Principe d'Anhalt all'angolo con via Vallar, nel quartiere Borgo Vittoria. A finire sotto accusa è la badante dell'anziana. La donna è accusata di omicidio e incendio colposo. A quanto emerso da una prima ricostruzione del pm Paolo Cappelli, che indaga sull'accaduto, la badante dell’anziana il giorno dell’incendio sarebbe uscita a fare la spesa e avrebbe lasciato acceso un cero votivo che la vittima, molto credente, era solita tenere davanti a un'immagine della Vergine Maria. La vittima era sola in casa quando, intorno alle 14.15, l'incendio è divampato: la badante si trovava ancora al mercato. Secondo quanto ricostruito la signora Augusta, che da tempo faticava a camminare, era seduta su una sedia in cucina, vicino a una finestra, e non è riuscita a fuggire per salvarsi dalle fiamme. Il pm ha disposto l’autopsia sul cadavere della centenaria e il magistrato disporrà anche una consulenza per chiarire definitivamente le cause del rogo che si è propagato in tutte le stanze incenerendo mobili e arredi vari. Che non si fosse trattato di un malfunzionamento dell’impianto di gas si era capito subito dopo l’intervento dei tecnici di Italgas che avevano escluso questa ipotesi. In casa c’era stata una esplosione che aveva provocato una colonna di fumo visibile a Torino da centinaia di metri di distanza.

La vittima aveva 100 anni – La signora Augusta Scardovi aveva compiuto 100 anni il 2 ottobre scorso e viveva a Torino da tempo. Uno dei figli subito dopo la tragedia aveva spiegato che la madre viveva con una badante peruviana e con la bambina della donna, che non erano in casa al momento dell’incendio. “Solo l'altro giorno – aveva aggiunto il figlio – mia mamma mi aveva detto di voler arrivare a compiere 105 anni come sua sorella. Non ce l'ha fatta”.