in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente nella serata di martedì a Torino. Un uomo di settantasette anni è stato travolto e ucciso da un’auto che poi è scappata via. L’incidente è avvenuto alle 21.45 circa del 18 settembre in corso Potenza, angolo via Pienezza, nel capoluogo piemontese. L’anziano rimasto ucciso si chiamava Giovanni Rizzo ed era un pensionato: da quanto emerso, stava attraversando la strada per andare a prendere un autobus fermo dall'altra parte della carreggiata quando l’auto – che probabilmente andava a velocità molto elevata – lo ha travolto. L’anziano è stato sbalzato di oltre quindici metri. Il conducente dell'auto pirata ha poi proseguito per la sua strada senza fermarsi a soccorrere la vittima.

Si cercano testimoni – Sono stati altri automobilisti che hanno visto il pedone a terra a dare l’allarme. I soccorritori del 118 intervenuti sul posto hanno tentato in tutti i modi di rianimare il settantasettenne, ma l’uomo è purtroppo deceduto ancor prima di essere trasportato in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Su quanto accaduto sono in corso le indagini, con la Squadra infortunistica del Reparto radiomobile della polizia municipale che sta raccogliendo indizi per risalire al conducente dell’auto pirata. Si cercano inoltre testimoni e parti del veicolo rimaste sull’asfalto dopo lo schianto mortale: eventuali testimoni possono contattare la Centrale Operativa allo 0110111 per fornire ogni elemento utile a ricostruire quanto accaduto nell'incidente.