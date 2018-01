Scossa di terremoto nel Centro Italia. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto nelle Marche nella serata di oggi, venerdì 5 gennaio 2018: alle 19:54 sisma di magnitudo 3.1 della scala Richter con epicentro a Ussita, in provincia di Macerata, e ipocentro a 9 km di profondità. Paura tra gli abitanti, ma al momento non sono stati segnalati danni alle cose o alle persone.

C'è da dire che sempre nel pomeriggio di oggi, l'INGV ha registrato un altra scossa di terremoto nel Centro Italia, già martoriato dal sisma del 2016: alle 15:55 sisma di magnitudo 2.5 ad Amatrice, in provincia di Rieti, con ipocentro a 10 km di profondità. Poco dopo, alle 16:47, scossa di magnitudo 2.5 a Norcia, in provincia di Perugia, con ipocentro a 11 km. E ancora, una altro scossa di terremoto è stata registrata nelle Marche nella notte di oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Sisma registrato alle ore 1:11, magnitudo 2.2, epicentro a Pieve Torina, in provincia di Macerata, ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Evento localizzato 28 km ad est di Foligno, 54 km ad est di Perugia, 60 km a nord est di Terni.