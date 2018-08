Terremoto Molise, nuove scosse nella notte: tanta paura, lievi danni ma nessun ferito

Due forti scosse di terremoto nella serata di giovedì in Molise, con epicentro a Montecilfone, ma avvertite in gran parte del Sud-Italia. Tanta la paura, in tanti hanno trascorso la notte fuori dalle loro case, ma fortunatamente non si contano feriti. Questa mattina la terra ha tremato anche nelle Marche.