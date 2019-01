Erano stati visti e controllati nelle scuderie e sembravano stare bene ma all'improvviso hanno iniziato ad accusare pesanti e strani malesseri che in pochissimo tempo hanno portato al loro decesso. Così sono morti inaspettatamente nove cavallini usati nella “Sartigliedda”, la tradizionale corsa equestre sarda che si tiene ad Oristano insieme alla Sartiglia ma che vede come protagonisti i bambini. I poveri animali, tutti di proprietà della scuderia Giara oristanese, una delle scuole che sforna i minicavalieri che partecipano alla giostra di carnevale, hanno accusato lo strano malessere nei giorni di Natale ma solo ora la notizia si è diffusa sui quotidiani locali.

"Abbiamo cercato di fare il possibile per salvarli, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare", ha spiegato il presidente dell’associazione, Antonino Madeddu, assicurando che sono stati subito contattati i veterinari ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Dello strano caso sono stati interessati anche la Assl locale e gli esperti dell’Istituto zooprofilattico che ora stanno svolgendo accertamenti per cercare di scoprire le cause che hanno provocato alla improvvisa morte dei nove cavallini. Al momento si tende a escludere un fatto virale e si ipotizza un’intossicazione alimentare ma saranno gli accertamenti a stabilire con certezza quanto accaduto

"Per noi è una grave perdita, ci dispiace perché eravamo molto affezionati a questi animali, sono cresciuti qui con noi. Senza dimenticare i costi e le varie terapie" hanno ricordato dall'associazione. Nella scuderia intanto sono tenuti sotto stretto controllo anche gli altri 26 cavallini presenti che non hanno mostrato segni del malore. Per la prossima Sartiglietta comunque l’associazione ha già trovato i sostituti che prenderanno il posto degli sfortunati animali.