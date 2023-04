Vacanze gratis per imparare l’arte di essere felici: l’esperimento della Finlandia La Finlandia è in cima alla classifica dei Paesi più felici al mondo: ora è pronta a svelare il suo segreto regalando masterclass di 4 giorni.

A cura di Beatrice Manca

Se è il Paese più felice al mondo un motivo ci sarà: la Finlandia è prima nella classifica ‘World Happiness Report 2023‘ e ora vuole condividere i suoi segreti con il mondo. La felicità non è un mistero, secondo il paese scandinavo, ma un'arte che può essere appresa. La Finlandia è pronta a dimostrarlo, offrendo masterclass e viaggi gratuiti.

La Finlandia è il paese più felice al mondo

La Finlandia è di nuovo in cima al “World Happiness Report 2023”, un report pubblicato dal Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite, che misura fattori come il reddito, la salute mentale, il benessere fisico e la generosità della società. Nel rapporto si legge che “la Finlandia continua ad occupare il primo posto, per il sesto anno consecutivo, con un punteggio che è significativamente superiore a tutti gli altri Paesi”. Tra i vari fattori citati nello studio ci sono il tempo passato nella natura, l'equilibrio tra vita privata e lavorativa, uno stile di vita rilassato e la filosofia del ‘sisu‘, un concetto che indica perseveranza, resilienza e la capacità di guardare i problemi in prospettiva. A fare compagnia alla Finlandia, sul podio, altri due Paesi del nord Europa: Islanda e Danimarca.

Perché la Finlandia regala viaggi gratis

Per dimostrare che la ricetta finlandese funziona, il Paese sta promuovendo viaggi gratuiti in Finlandia per una masterclass di quattro giorni. Secondo il portale del turismo Visit Finland, gli "studenti della felicità" saranno guidati da coach esperti che affronteranno quattro temi cruciali, uno per ogni giorno: natura e stile vita, salute ed equilibrio, cibo e benessere, design e vita quotidiana. Se volete partecipare occhio al calendario: la prima “Masterclass of Happiness” della Finlandia si terrà dal 12 al 15 giugno al Kuru Resort, nella regione dei laghi, ma le iscrizioni sono già esaurite. Non resta che aspettare il prossimo anno o la versione digitale del corso.