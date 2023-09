Una piscina personale nel lago, quanto costa l’esperienza di Chiara Ferragni in Svizzera Chiara Ferragni ha trascorso il fine settimana in Svizzera e si è goduta un’esperienza esclusiva nel bel mezzo delle acque del lago.

A cura di Giusy Dente

Instagram @chiaraferragni

"Avete mai provato una vasca da bagno in mezzo al lago? Sono efficienti dal punto di vista energetico, utilizzano l'acqua del lago (e una piccola stufa a legna per riscaldarla) e materiali riciclabili. È stata un'esperienza unica nel suo genere": così Chiara Ferragni su Instagram, al termine del weekend in Svizzera che le ha regalato tante emozioni e divertimento in compagnia degli amici.

Chiara Ferragni visita la Svizzera

Con un outfit monocromatico all'insegna del rosa fluo, Chiara Ferragni ha dato il via al suo weekend in Svizzera. L'influencer è partita per trascorrere qualche giorno di relax in montagna assieme agli amici, senza Fedez e i figli. Ne avrà approfittato per scaricare le tensione accumulata in questo periodo, in vista dell'uscita di The Ferragnez Sanremo, lo speciale che racconta da cosa è scaturita la crisi della coppia più seguita d’Italia.

Instagram @chiaraferragni

Tra le varie esperienze, l'imprenditrice ne ha fatta una che ha particolarmente apprezzato e che ha molto incuriosito i fan e i follower. Si è mostrata all'interno di una calda vasca da bagno immersa al largo delle fredde acque del lago. Tutt'intorno montagne, boschi, chalet di legno lungo le rive. Un modo davvero unico per fare un tour lacustre.

Instagram @chiaraferragni

Quanto costa l'esperienza

Interlaken è una graziosa località della Svizzera, punto di partenza ideale per innumerevoli escursioni. Nei paraggi, infatti, ci sono sia il lago di Brienz che il lago di Thun, raggiungibili con battelli a vapore o moderni motoscafi. Chiara Ferragni si è goduta un'esperienza in Hot Tub, un modo cool per fare il bagno d'inverno nelle acque del lago. La vasca da bagno, infatti, è riscaldata, riempita di acqua a 38 gradi e offre spazio per massimo sei persone. Grazie al motore elettrico si può fare comodamente il tour del lago di Brienz.

Instagram @chiaraferragni

Ci sono diverse compagnie che offrono il servizio. Di media, il giro dura circa un'ora e mezza, la durata della piccola stufa a legna che assicura un'ottimale temperatura a bordo. Il noleggio costa 198 euro per due persone, con una maggiorazione di 40 euro ogni persona in più. Nel caso del gruppetto di Chiara Ferragni, il totale è di 318 euro, consultando il tariffario di una compagnia. Un'altra, offre lo stesso servizio a 417 euro per sei persone.