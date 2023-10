Una cena in carrozza: il viaggio culinario nell’alta cucina a bordo di un treno anni ’20 Preparatevi per un viaggio culinario a bordo di un treno in perfetto stile anni ’20. Ecco dove è possibile mangiare a bordo della carrozza di un treno old style.

A cura di Arianna Colzi

Gli interni della carrozza | Foto Barcelò Hotels&Resorts

Per gli amanti del fascino dell'Orient Express arriva un'altra esperienza simile: una cena a bordo di una carrozza. Ci troviamo in Spagna, a bordo del Canfranc Express, dove è possibile prendere parte a un vero e proprio viaggio gastronomico nell'alta cucina aragonese. Il tutto all'interno di un treno ristorante che richiama lo stile e le atmosfere anni '20 tipiche del celebre romanzo giallo di Agatha Christie ambientato sul treno più famoso al mondo.

La carrozza del "Cafranc express"

Il gruppo Barcelò, catena di alberghi extralusso spagnola, ha recuperato l’edificio di una vecchia stazione spagnola del piccolo paesino di Huesca per trasformarla nell’hotel a cinque stelle Barcelò Cafranc Estaciòn. La struttura originale era quella della stazione di Canfranc, una delle più importanti di tutta Europa. Il luogo, dichiarato Bene di Interesse Culturale nel 2002, è stato riportato in vita mantenendone l’imponente struttura centrale. Il Gruppo Barcelò è stato premiato per questa importante operazione di sostenibilità alberghiera.

Eduardo Salanova e Ana Acín

Le tradizioni gastronomiche viaggiano lungo i binari

Nell'albergo extralusso è presente un ristorante dall'atmosfera unica: in una carrozza, ancora collocata lungo i binari, è stato allestito il Canfranc Express, che offre proposte di alta cucina. La carrozza-ristorante può ospitare al massimo 12 persone. La clientela è accolta nel piccolo vano arredato in pieno stile anni '20, con una moquette optical e tavoli dallo stile minimal: niente centrotavola solo tovaglie bianche e argenterie moderna per questo ristorante così particolare. Le sedie in velluto verde muschio riprendono il verde del rivestimento della carrozza che a sua volta ricorda molto le atmosfere di Wes Anderson e del suo Gran Budapest Hotel.

Un piatto del Canfranc Express | Foto Canfranc Express

A guidare la brigata del ristorante Canfranc Express c’è lo chef Eduardo Salanova, nato e cresciuto proprio tra Canfranc e Huesca. Formatosi alla San Lorenzo de Huesca Catering School di Huesca, ha iniziato lavorare da Angel Leon nel suo Aponiente per poi collaborare con Ana Acìn, attuale direttrice del Canfranca Express. La cucina di Salanova rivisita la tradizione aragonese, creando piatti dal sapore casalingo ma unico. Un'esperienza che è valsa allo chef e al ristorante una segnalazione della Guida Michelin.

La cucina aragonese

L'obiettivo della cucina dell'hotel Barcelò Cafranca Estaciòn, dunque, è recuperare le tradizioni culinarie regionali, all'interno di un contesto moderno e dinamico. La filosofia del ristorante è semplice: tornare all'essenziale attraverso l'utilizzo di ingredienti a km zero. Tra i prodotti che si possono gustare nelle splendida location della carrozza d'epoca troviamo: le verdure e i legumi locali, come il cardo e la borragine, sempre più apprezzata e presente nei menù dei ristoranti di qualità, le cipolle di Fuentes, gli asparagi delle rive dell’Ebro e l'olio tipico della Bassa Aragona.