Un albero per ogni cliente: l’hotel sostenibile che fa la differenza nel mondo Il Coco Hotel è un’eco-hotel nel centro di Copenhagen che dona un albero per ogni suo cliente: “In questo modo, il soggiorno con noi diventa CO2 neutrale”.

A cura di Clara Salzano

Una camera del Coco Hotel di Copenaghen

Nel centro di Copenhagen c'è un piccolo cuore green che pulsa. Si chiama Coco Hotel ed è un nuovo boutique hotel sostenibile. In occasione della Giornata Mondiale della Terra è bello parlare di realtà che nel loro piccolo fanno la differenza e Coco Hotel ne è un valido esempio. Primo albergo dell'impresa ecologica Cofoco, proprietaria di sedici ristoranti a Copenhagen, il Coco Hotel si impegna attivamente per ridurre il suo impatto sull'ambiente piantando alberi da frutto per conto dei suoi ospiti nelle aree vulnerabili della Tanzania e del Messico, a beneficio del clima e della comunità locale. Ad oggi sono stati piantati 983 alberi.

La faccia in stile parigino del Coco Hotel

Il Coco Hotel sorge nel quartiere alla moda di Vesterbro, nel centro della capitale danese. L'ecohotel è un piccolo edificio in stile parigino con interni di design che uniscono gusto vintage ed estetica danese. L'albergo comprende solo ottantotto camere, tutte ampie e arredate con stile, che circondano un cortile verde centrale da cui raggiungere facilmente, a piedi o in bicicletta, i maggiori punti d'interesse di Copenhagen.

Il Coco Hotel dona un albero per ogni cliente che prenota online.

Non ci sono bottiglie di plastica al Coco Hotel, tutti gli asciugamani e le lenzuola sono realizzati in cotone biologico e l'intero fabbisogno energetico dell'albergo è coperto dall'energia prodotta dal parco solare di proprietà di Cofoco a Nees, nello Jutland nord-occidentale, che fornisce energia anche a molti ristoranti dell'impresa. L'edificio inoltre è stato ristrutturato con soluzioni di risparmio energetico e idrico, come i ristoranti di Cofoco, e anche i prodotti del Cafè Coco al piano terra sono principalmente biologici.

"Crediamo che tutti dobbiamo contribuire a un futuro sostenibile. Ecco perché stiamo lavorando a diverse iniziative volte a garantire un cambiamento positivo che sia benefico per l'ambiente – spiega il proprietario Christian Lytje – Se prenoti una camera tramite il nostro sito web, doneremo un albero per tuo conto. In questo modo, il tuo soggiorno con noi diventa CO2 neutrale poiché un albero assorbe circa 1 tonnellata di CO2 durante la sua vita. Abbiamo piantato alberi da frutto nelle montagne Usambara in Tanzania grazie alla nostra partnership con l'ONG britannica Green Earth Appeal e a Veracruz, in Messico, in collaborazione con il proprietario terriero locale Marcos Aguilar, che è anche partner del caffè di Cofoco. I progetti di piantumazione di alberi hanno fornito posti di lavoro, istruzione e raccolti per la gente del posto in entrambe le aree". Questo significa fare una differenza positiva nel mondo!