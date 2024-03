Tutte le location di Supersex, la serie su Rocco Siffredi con Alessandro Borghi Esce il 6 marzo su Netflix “Supersex”, la serie che racconta la vita e la carriera di Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi: ecco tutte le location tra Roma, Parigi e le isole Egadi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Alessandro Borghi

Debutta il 6 marzo su Netflix una delle serie più attese dell'anno. Supersex, sette episodi ispirati alla vita del pornoattore e icona del sesso Rocco Siffredi, racconta le origini e l'ascesa di un ragazzo come tanti, Rocco Tano, nato e cresciuto in in provincia di Chieti, in Abruzzo. Interpretato da Alessandro Borghi, la serie che racconta i momenti salienti della vita e della carriera del pornodivo è diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini, Francesca Mazzoleni e scritta da una sceneggiatrice, Francesca Manieri. Siffredi nella sua decennale carriera ha girato il mondo, per questo le location di Supersex vanno dall'Italia agli Stati Uniti passando per Budapest, città in cui oggi Siffredi vive con la famiglia.

Alessandro Borghi in una scena di Supersex

Dov'è stato girato Supersex

Le riprese di Supersex sono iniziate a Roma nel settembre 2022 per poi proseguire fino a fine anno. Una delle prime location è Ortona in Abruzzo, dove Rocco Siffredi è nato e cresciuto. La piccola città sulla costa in provincia di Chieti, però, è stata ripresa solo dall'alto. Le scene ambientate nei luoghi dell'infanzia e dell'adolescenza del pornoattore sono stati ricostruiti nel quartiere Trullo di Roma, nel municipio XI. Si tratta di un popolare, già utilizzato dal mondo del cinema come location. Qui Pier Paolo Pasolini ha girato il film Uccellacci e Uccellini e sempre al Trullo è ambientato Il Campione, film con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano. Proprio al personaggio del calciatore interpretato da Carpenzano, l'artista Jorit ha dedicato il murales su uno dei palazzi popolari dell'Ater al Trullo.

Una scena ambientata al quartiere Trullo

Le scene di Supersex girate in provincia di Roma

La troupe di Supersex ha ricreato altre zone della città di Ortona anche ad Ariccia, città a sud di Roma, situata nella zona dei Castelli Romani. Il teatro civico Gian Lorenzo Bernini, in piazza San Nicola, è in realtà un'ex chiesa sconsacrata che nella serie su Rocco Siffredi è servita a ricreare la chiesa di Ortona. Il pornoattore, infatti, da giovane riceve un'educazione cattolica, diventando anche chierichetto nella chiesa di San Giuseppe a Urtone, che non avrebbe dato l'autorizzazione per le riprese. Sempre in provincia di Roma, la troupe di Supersex si è spostata a Ostia per girare alcune scene sul litorale laziale.

Il teatro Bernini ad Ariccia

Le location a Favignana

Nel quinto episodio Alessandro Borghi-Rocco Siffredi è in vacanza in Grecia. In realtà non si tratta di una delle bellissime isole a largo di Atene ma di Favignana, gioiello delle isole Egadi. È possibile comprendere che non è ambientata in Sicilia dalle scritte in greco sull'insegna. La troupe ha preso in affitto una casa sull'isola, dove sono ambientate le scene di Supersex, mentre per l'arrivo in Grecia a bordo di una barca è stato utilizzato il porto di Levanzo, un'altra isola delle Egadi.

Una scena con Alessandro Borghi girata a Favignana

Le scene ambientate a Budapest, Parigi e Los Angeles

Per raccontare le cento vite di Rocco Siffredi le riprese di Supersex si sono svolte anche all'estero. A Parigi, il giovane Rocco Tano, fa il suo primo incontro nel mondo del porno: Gabriel Pontello, produttore francese, lo introdurrà a Marc Dorcel che produrrà il suo primo film pornografico Belle D'Amour. La carriera fulminea di Siffredi lo porterà presto a Los Angeles dove si affermerà e diventerà un vero e proprio divo. Avendo sposato la collega ungherese Rózsa Tassi, Siffedi vive da quindici anni a Budapest, città che ritroviamo anche nella serie Netflix con Alessandro Borghi.

Saul Nanni è Rocco Siffredi da giovane a Parigi