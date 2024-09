video suggerito

The perfect couple, dove è stata girata la serie e dove si trova la villa sulla spiaggia Summerland “La casa è un vero e proprio personaggio” ha detto la sceneggiatrice. Ecco dove si trova Summerland, la tenuta dei Winbury e dove si sono svolte le riprese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Summerland è la tenuta della famiglia Winbury che fa da sfondo alle vicende raccontate in The perfect couple, la nuova miniserie Netflix che sta tenendo il pubblico col fiato sospeso. Misteri, intrighi, passioni, tradimenti: questo mix esplosivo culmina in un'indagine poliziesca per omicidio, in quello che invece sarebbe dovuto essere un giorno di festa. Tutto avviene in questa mega villa, le cui pareti custodiscono gli inconfessabili segreti di una famiglia tutt'altro che perfetta.

Dove è ambientata la serie

La serie diretta dal premio Oscar Susanne Bier è un adattamento dell'omonimo libro firmato da Elin Hilderbrand. Proprio come il libro, anche la serie Netflix è ambientata a Nantucket in Massachusetts, anche se in realtà è stata girata a Chatham (cittadina costiera del Massachusetts), Londra e Los Angeles.

Ha raccontato Nicole Kidman:

Leggi anche Nicole Kidman in The Perfect Couple: perché nella serie Netflix indossa solo colori chiari

Le riprese sono state effettuate per la maggior parte in una casa a Chatham e il fatto di trovarci su una spiaggia di sabbia di fronte all'oceano ci ha permesso di ricreare un'atmosfera impareggiabile. I personaggi sono davvero un prolungamento dei luoghi che abitano, come accade nella vita reale. Credo che questo legame tra ambiente e personaggi si traduca davvero sullo schermo.

La casa prescelta, una residenza privata, ha molto il comune con quella descritta nel libro: tante stanze, più piani, spiaggia privata. Per trovarla è servito un lungo lavoro di ricerca, come ha spiegato la sceneggiatrice, showrunner e produttrice esecutiva Jenna Lamia:

Era davvero importante trovare l'ambientazione giusta. Sono felice di aver trovato la casa che abbiamo scelto per la tenuta dei Winbury a Summerland, perché è nello stile tipico di Nantucket, con il tetto con scandole di cedro e le rifiniture bianche. È la casa di Nantucket per antonomasia, ma si trovava a Cape Cod. La casa che abbiamo trovato, è un vero e proprio personaggio della serie.

L'epilogo della serie si svolge in uno zoo di Londra, Regent's Park nel nord-ovest della città. A Londra, per facilitare le riprese e ridurre gli spostamenti del cast, è stata anche ricostruita parte della casa.