Sia treno che bus: in Giappone arriva il primo veicolo doppio per binari ferroviari e strade In Giappone è stato introdotto il primo veicolo al mondo che viaggia sia su binari ferroviari che su strade asfaltate. Si chiama Asato Line e ha l’obiettivo di intensificare il turismo nelle zone rurali del Giappone.

L’Asato Line in Giappone

Ci vogliono solo circa 15 secondi per far apparire le ruote sotto il veicolo dell'Asato Line, il primo al mondo che viaggia sia su binari ferroviari che su strade asfaltate. È stato introdotto nelle prefetture di Tokushima e Kochi, in Giappone, dall'Asa Seaside Railway (soprannominata "Asatetsu"), una compagnia ferroviaria semi-privata che faticava a decollare in queste zone rurali.

Tre nuovi veicoli colorati pronti a circolare su strada o ferrovia

L'Asato Line collega la stazione di Kaifu nella città di Kaiyo e la stazione di Kannoura nella città di Toyo. È una linea corta di 8,5 km con solo tre stazioni: Kaifu, Shishikui e Kannoura che inizia in treno alla stazione di Awa-Kainan sulla linea JR Mugi e viaggia per 10 km . Presso l'impianto di "interscambio di modalità" appena installato presso la stazione di Awa-Kainan a Kaiyo il veicolo passa dalla "modalità treno" alla "modalità bus". l veicolo utilizzerà la modalità autobus per viaggiare direttamente a Capo Muroto a Muroto, nella prefettura di Kochi e in altri luoghi turistici nei fine settimana e nei giorni festivi.

Una mappa che mostra il percorso costiero dell’Asato Line con la linea tratteggiata arancione che mostra il percorso esteso del fine settimana

Sui binari ferroviari, il veicolo raggiunge una velocità di 30 km/h su sei ruote, di cui due in gomma nella parte posteriore e due paia di ruote in ferro, per circa 1,2 chilometri dalla stazione di Awa-Kainan. "Sembra di cavalcare un'attrazione in un parco di divertimenti quando si sperimenta l' accelerazione del DMV " , ha affermato Toyoki Ihara, amministratore delegato di Asa Seaside Railway. Il veicolo viaggia poi in modalità autobus verso il resort termale di Shishikui Onsen e poi per la spiaggia di Shirahama. Durante fine settimana e nei giorni festivi la motorizzazione ferroviaria effettuerà un solo viaggio per poi proseguire in modalità autobus fino a Capo Muroto. Lungo il tragitto il veicolo si fermerà in vari punti panoramici sul mare lungo il percorso. Il progetto è teso a intensificare il turismo in queste zone rurali del Giappone. L'Asato Line è ancora in fase di perfezionamento.