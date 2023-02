San Valentino 2023, i migliori alloggi per una fuga romantica a meno di 100 euro a notte Il 14 febbraio si celebra San Valentino, la ricorrenza dedicata agli innamorati di tutto il mondo, e sono tanti rifugi romantici tra cui scegliere per una perfetta fuga di coppia.

A cura di Clara Salzano

San Valentino in Colombia

"Love is in the air", cantava l'artista John Paul Young e non c'è periodo più romantico dell'anno di San Valentino quando ogni vetrina, pubblicità o panorama parla d'amore. Il 14 febbraio si celebra infatti San Valentino, la ricorrenza dedicata agli innamorati di tutto il mondo e sono in tanti ad organizzare una fuga romantica dalla realtà. Molti cercano la classica "due cuori e una capanna", semmai con camino o immersa nel verde, ed esistono tanti rifugi romantici tra cui scegliere, senza per forza dovere spendere cifre da capogiro.

San Valentino in una capanna a Vouharte, in Francia

Per chi desidera festeggiare un romantico San Valentino sono molte le destinazioni dove concedersi una dolce pausa a due e, perché no, anche low budget, senza rinunciare al comfort e allo stile. Dalla Colombia alle Filippine, chi dice che bisogna spendere una fortuna per trovare un romantico alloggio nel mondo. Non lontano dal nostro paese, in Francia, a Vouharte, Nouvelle-Aquitaine, si trova una capanna sferica, unica nel suo genere, con tetto vetrato per dormire sotto il cielo stellato circondati dagli alberi.

Un kerterre in Francia

Sempre in Francia si può dormire in una capanna fatta di canapa, calce e sabbia ai margini della foresta di Sioniac. Si tratta di una tipica kerterre, soluzione abitativa ecologica di circa 10 metri quadrati dove vivere una fuga romantica immersi nella natura. Oltrepassando il Tunnel della Manica, si arriva nel Regno Unito dove si può soggiornare in una capanna circolare immersa nella natura. Casa Haritah si trova nella splendida valle di Gwili, non lontano dalla famosa ferrovia a vapore del Galles e il suo giardino botanico. Nelle vicinanze ci sono inoltre varie spiagge di sabbia e antichi castelli. L'alloggio è suggerito inoltre per coppie vegetariane perché è fatta richiesta di non usare la cucina presente nella capanna per cucinare o consumare carne.

Leggi anche L'isola privata vicino a Venezia che si affitta a meno di 100 euro

Una capanna circolare nel Regno Unito

Una cupola con vista sul lago di Tota in Aquitania, Colombia, è un nido romantico ed ecosostenibile che funziona ad energia solare ed eolica per un San Valentino a stretto contatto con la natura. Su una diga a Robertson, in Sudafrica, si trova un cottage idilliaco, all'interno di una riserva naturale per chi vuole staccare completamente dalla vita frenetica della città. E poi ancora una capanna di legno negli Stati Uniti o in un giardino biologico in Turchia, tutti alloggi sotto i 100 euro disponibili su Airbnb che ha introdotto le nuove categorie Capanne, A-Frame Cabins e Case organiche per rendere più facile la ricerca della capanna ideale per due cuori.