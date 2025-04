video suggerito

Sagre ed eventi del weekend dal 4 al 6 aprile, cosa fare regione per regione Cosa fare nel weekend dal 4 al 6 aprile? Ecco il programma degli eventi e delle sagre regione per regione.

A cura di Valeria Paglionico

La primavera è ormai arrivata e con lei anche il sole, le temperature miti e il desiderio di uscire. Complice il fatto che probabilmente sarà buon tempo in tutta Italia, sono moltissimi coloro che vogliono godersi qualche momento all'aria aperta durante il weekend. Cosa fare dal 4 al 6 aprile? Le possibilità sono davvero infinite e variegate, dalle sagre a base di prodotti tipici all'iniziativa Domenica al Museo, fino ad arrivare alle mostre d'arte immersive: ecco il programma degli eventi del fine settimana regione per regione.

Gli eventi del weekend a Milano e in Lombardia

Nell'attesa che parta il Fuorisalone 2025 il prossimo 7 aprile, Milano è animata da una serie di eventi esclusivi e divertenti per tutto il weekend. All'Allianz MiCo Milano Congressi c'è il Miart, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea, mentre domenica mattina da Piazza del Duomo parte la 23esima Milano Marathon. Chi intende darsi all'arte e alla cultura può fare visita allo Spirit De Milan: venerdì 4 aprile va in scena la serata Bandiera Gialla sulle note della migliore musica dance italiana e internazionale, sabato 5 aprile è dedicato al jazz, mentre domenica 6 aprile viene organizzato un mercato vintage al mattino e un concerto di musica dal vivo in serata. A Spirano, in provincia di Bergamo, vengono celebrate le tradizioni agricole con la Sagra Contadina, mentre in piazza Rivolta, a Morbegno (SO) c'è il Rolling Truck Street Food Festival.

Milano Marathon

Cosa fare a Roma e nel Lazio dal 4 al 6 aprile

Nel weekend dal 4 al 6 aprile le attività proposte dal Comune di Roma sono davvero moltissime: alla Fiera c'è il Romics, il Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, l'Auditorium Parco della Musica ospita il Festival del Verde e del Paesaggio con eventi a tema giardinaggio e natura, mentre a Borgo Paola si tiene lo Yoga Fest. Domenica 6 aprile è inoltre l'ultimo giorno per visitare la mostra dedicata a Caravaggio a Palazzo Barberini. Così come il resto d'Italia, anche il Lazio aderisce all'iniziativa Domenica al Museo, proponendo l'ingresso gratuito nei musei statali e nei parchi archeologici. Chi può spostarsi dalla Capitale, invece, può fare visita al Centro Botanico Moutan di Vitorchiano per ammirare la fioritura delle Peonie, fare un salto alla Festa del Cioccolato a Terracina oppure concedersi un piccolo "peccato di gola" alla Sagra del Carciofo Romanesco che si tiene a Ladispoli.

Palazzo Barberini, Roma

Le sagre nel weekend in Campania e gli eventi a Napoli dal 4 al 6 aprile

Chi trascorre il weekend del 4-6 aprile a Napoli può fare visita alla Fiera del Baratto e dell'Usato alla Mostra d'Oltremare, dove saranno allestiti centinaia di stand dedicati ad abbigliamenti, oggetti e accessori vintage. Chi preferisce passare del tempo all'aria aperta, magari in famiglia, può invece optare per il The Easter Garden (sempre alla Mostra d'Oltremare), un'esperienza immersiva con laboratori creativi e giochi per bambini. Domenica 6 aprile, inoltre, tutti i musei statali e i parchi archeologici sono a ingresso gratuito grazie all'iniziativa Domenica al Museo. Gli amanti delle sagre, invece, possono spostarsi in Cilento: a Paestum si tiene il Cilento Tastes, un'esperienza gastronomica unica con degustazioni, eventi culturali e attività all'aria aperta, mentre Scafati, Salerno, ospita il Festival Tammorre & Zampogne, un evento dedicato a musica tradizionale con tammorre, zampogne e concerti.

Fiera del Baratto e dell'Usato, Napoli

Vinitaly and the City a Verona

I wine lover nel weekend dal 4 al 6 aprile possono volare a Verona, dove torna il Vinitaly and the City. Si tratta dell'evento must del Salone internazionale dei vini e distillati che ogni anno attira l'attenzione di milioni di appassionati del genere. In programma ci sono oltre 70 appuntamenti tra degustazioni, masterclass, conferenze, incontri e visite guidate, si terranno in location uniche e suggestive come Piazza dei Signori (con la Loggia di Fra Giocondo e la Loggia Antica), Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale, luoghi simbolo della città patrimonio Unesco. Sempre in Veneto e a tema vino, a Cerea ci sarà il ViniVeri, una manifestazione con degustazioni e incontri organizzata presso l'AreaExp.

Vinitaly and the City

Cosa fare in Piemonte dal 4 al 6 aprile

Il Piemonte offre moltissime possibilità per coloro che intendono trascorrere un weekend all'insegna del divertimento. A Cuneo va in scena Streeat Food Truck Festival, una sorta di sagra con food truck provenienti da tutta Italia che offrono le loro specialità culinarie tipiche, mentre a Carmagnola, in provincia di Torino, si tiene l'Ortoflora & Natura, un evento perfetto per coloro che amano piante, fiori e natura. Chi preferisce la montagna, invece, può optare per Radio Italia Party, un esclusivo dancefloor allestito tra le montagne di Limone Piemonte. Location ad alta quota, energia e vibrazioni contagiose: l'appuntamento è per sabato 5 aprile dalle 14.30.

Radio Italia Party