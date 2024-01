Roma e Napoli città più amate in Italia, Londra prima nel mondo: la classifica delle mete più cercate del 2023 Per le vacanze natalizie 2023, gli italiani hanno scelto soprattutto mete locali: ecco le città più cercate e visitate dell’anno appena trascorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Roma

Il 2024 è arrivato e anche le vacanze per molti si sono già concluse o stanno per concludersi. Anche in queste festività gli italiani (e non solo) ne hanno approfittato per fare un viaggio: Booking.com ha fornito la classifica delle mete più cercate dagli italiani per le vacanze invernali. I primi due posti della lista confermano le tendenze travel dell'anno appena trascorso nel nostro Paese.

Roma

Le città più cercate sul web nell'inverno 2023

Roma si conferma la città più amata e visitata dagli utenti italiani di Booking.com anche per il 2023 nonché la quinta destinazione più cercata a livello globale. Sempre sul podio italiano al secondo posto troviamo Napoli che, per il 2023, continua a sperimentare un periodo di riscoperta florido anche a livello turistico. Sul terzo e quarto gradino seguono Milano e Firenze.

Napoli

Nella top 10 delle città più cercate su Booking.com dagli utenti italiani, dopo le cinque località menzionate, troviamo spazio per le grandi capitali europee come Parigi, Londra, Vienna e Barcellona. Per quanto riguarda gli itinerari più vasti, per questo inverno 2024, i viaggiatori italiani del portale hanno cercato anche le regioni, magari per un viaggio on the road o per riscoprire piccoli centri meno battuti. Tra le 10 regioni più cercate a livello mondiale dai nostri connazionali troviamo al primo posto il Trentino-Alto Adige, tradizionale meta sciistica. Seguono sul podio Lombardia e Lazio.

Londra

La top 10 delle città più cercate nel 2023

Ampliando lo sguardo al resto del mondo, durante le vacanze invernali appena trascorse tra le dieci città più cercate su Booking troviamo solo una meta italiana: Roma. Dopo le tre destinazioni più ambite, Londra, Parigi e Tokyo, la Capitale italiana si posiziona davanti a Madrid e New York tra i desideri dei viaggiatori internazionali.

Tokyo

Per quanto riguarda, invece, i viaggiatori stranieri che hanno scelto di soggiornare in Italia in queste vacanze natalizie 2023, Booking.com fornisce uno sguardo generale sui loro Paesi di provenienza. Soprattutto turisti tedeschi, spagnoli e francesi hanno scelto il nostro Paese come destinazione per chiudere il 2023. Tuttavia, la maggior parte dei viaggiatori che hanno scelto mete italiane sono connazionali: questo, probabilmente, anche per via del turismo invernale e sciistico scelto in primis dagli italiani.