Riapre la Via dell’Amore: come accedere al romantico sentiero delle Cinque Terre Si chiama Via dell’Amore, si trova alle Cinque Terre ed è un percorso iconico e spettacolare che presto riaprirà al pubblico dopo oltre un decennio di lavori di restauro.

Siete alla ricerca di una location romantica e suggestiva per il vostro prossimo viaggio di coppia? Non vi serve percorrere migliaia di chilometri o affrontare dei voli internazionali per ritrovarvi in veri e propri paradisi, vi basta rimanere in Italia per visitare mete da sogno. È il caso, ad esempio, della Via dell'Amore alle Cinque Terre, un percorso iconico e spettacolare che presto riaprirà al pubblico dopo oltre un decennio di lavori di restauro: ecco cosa bisogna aspettarsi se si organizza un viaggio proprio in questa zona dai panorami mozzafiato.

La Via dell’Amore

Com'è nato il sentiero iconico in Liguria

La 592-1 (SVA2), meglio nota come Via dell'Amore, è nata negli anni '20 quando gli abitanti del luogo hanno sentito il bisogno di collegarsi ai loro vicini in modo rapido e pratico. All'epoca esisteva infatti solo una stradina scavata nella scogliera, caratterizzata da 600 ripidi scalini su ogni lato della montagna. Nel momento in cui è stato realizzato l'iconico sentiero, raggiungere il borgo di Manarola da Riomaggiore (e viceversa) è diventato molto più semplice. Il punto di partenza è la stazione dei treni di Riomaggiore, la strada è lunga 900 metri, è a picco sul mare e permette di passeggiare nel bel mezzo della macchia mediterranea. Complici i panorami mozzafiato che lo contraddistinguono, fin dal primo momento è diventato famoso tra i locali, tanto che si dice che gli amanti dei due paesi si incontrassero a metà strada proprio per godersi le incredibili vedute. Il sentiero è di facile percorrenza, quasi interamente pianeggiante e pavimentato.

Riomaggiore

Quando sarà aperta la Via dell'Amore

Nel 2012 la Via dell'Amore tanto amata dai turisti è stata chiusa al pubblico, prima a causa del cedimento di una parete rocciosa nel primo tratto, poi per i danni provocati dalle onde nel 2018. I lavori di ristrutturazione oggi sono arrivati finalmente al termine, sono costati quasi 23 milioni di euro ma permetteranno di riaprire il percorso a partire dall'1 luglio 2024. Per accedervi, però, ci sarà bisogno dell'apposita prenotazione: per evitare ulteriori danni o imprevisti non saranno ammessi più di 30 visitatori alla volta. La Via dell'Amore è tra i luoghi iconici della Liguria, collega due dei cinque paesi costieri riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità e di sicuro verrà presto invasa da viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

