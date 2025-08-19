Quanto costa un lettino nella spiaggia più cara d’Europa del 2025

Credevate che i rincari avessero colpito solo le località balneari italiane? Vi sbagliavate: ecco qual è e quali sono i prezzi della spiaggia più costosa d’Europa del 2025.

L'estate 2025 verrà ricordata a lungo per i suoi prezzi: stando alle stime, infatti, è una delle più care della storia, tanto che in moltissimi si sono ritrovati a spendere oltre 100 euro al giorno solo per trascorrere qualche ora in spiaggia. L'Italia è uno dei paesi maggiormente colpiti dal cosiddetto "caro ombrelloni" e, complice il fatto che le zone balneari gratuite sono appena il 10% dell'intero litorale, la situazione sta diventando ingestibile. La cosa che in pochi sanno è che anche il resto d'Europa non è da meno in fatto di rincari. Qual è la spiaggia più costosa dell'anno, dove per un lettino si spendono oltre mille euro?

Dove si trova la spiaggia più costosa d'Europa

Concedersi una vacanza balneare durante le ferie estive sta diventando sempre più oneroso e non sorprende che siano numerosissimi i turisti che preferiscono ridurre il tempo di permanenza nella location scelta, così da far "quadrare i conti" senza rinunciare al relax. Alcuni dei litorali più belli d'Europa, dalla Costiera Amalfitana alle calette di Ibiza, sono stati quasi completamente privatizzati, dunque per "accaparrarsi" un posto in spiaggia è necessario noleggiare un lettino, l'unico piccolo inconveniente? Spesso viene a costare quanto l'intera vacanza. Se in media si spendono tra i 20 e i 50 euro a persona al giorno, nei beach club più lussuosi superano i 100 euro. Il DailyMail, però, ha condotto una ricerca sulla questione e ha scoperto che la spiaggia più costosa d'Europa si trova in Spagna.

I prezzi della spiaggia più cara dell'anno

Qual è la spiaggia più costosa d'Europa? Club La Cabane, sulla Costa del Sol, in Spagna, dove una giornata può costare fino a 1.200 euro. La struttura fa parte del Los Monteros Spa and Golf Resort, fuori Marbella, ed è contraddistinta da iconici arredi bianchi e blu firmati Dolce&Gabbana.

Cosa comprende il prezzo che viene pagato all'ingresso? Innanzitutto una tenda con due sdraio e un ombrellone (è possibile scegliere tra le postazioni in riva al mare o a bordo piscina), poi si ricevono anche dei morbidi teli da spiaggia, delle bottiglie di acqua fresca e un buono da 200 euro da utilizzare per l'acquisto di un pranzo da due portate e di una bottiglia di champagne. Le soluzioni più economiche nella stessa location? Si parte da 175 euro per un'amaca e si arriva a 800 euro per un lettone.