Quanto costa dormire in hotel a Sanremo durante la settimana del Festival La cittadina ligure di Sanremo diventa “il centro del mondo” nella settimana del Festival e non sorprende che le strutture ricettive del luogo registrino spesso il tutto esaurito. Quanto costa trascorrere 5 notti nei pressi dell’Ariston nei giorni dell’evento? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo è l'evento più atteso dell'anno nel mondo dello spettacolo italiano: per una settimana il palinsesto televisivo viene stravolto e le attenzioni dei media sono completamente catalizzate sulla prima serata di Rai 1, dove va in scena uno show a 360 gradi fatto di canzoni inedite, ospiti speciali e look glamour. La cosiddetta "città dei fiori" si riempie non solo di star ma anche di curiosi che vogliono ammirare da vicino gli artisti invitati o che semplicemente sognano i loro "15 minuti di celebrità". Non sorprende, dunque, che le strutture ricettive del luogo in quei giorni siano così desiderate da registrare quasi il sold-out. In quanti, però, si sono chiesti quanto costa davvero trascorrere una settimana a Sanremo durante il Festival?

Il lungomare di Sanremo

Gli hotel a Sanremo verso il sold-out nella settimana del Festival

La 74esima edizione del Festival di Sanremo si avvicina e i preparativi fremono, basti pensare al fatto che sia conduttori che artisti in gara sono già volati in Liguria per le prove sul palco dell'Ariston (le cui foto sono state diffuse proprio sull'account social ufficiale dell'evento). Dove alloggiano tutti? Negli alberghi e nelle strutture ricettive nei pressi del teatro, da dove spesso rilasciano interviste esclusive sia prima che dopo le loro performance.

Il Casinò di Sanremo

Chi ha intenzione di organizzare un viaggio last-minute a Sanremo proprio nella settimana del Festival deve saper che non avrà "vita facile" nella ricerca di una location disponibile. Facendo qualche ricerca sulle agenzie di viaggi online più famose a livello internazionale, si scopre che dal 6 all'11 febbraio oltre il 98% degli alloggi presenti in città sono già occupati.

Leggi anche Mattia Stanga a Sanremo 2024, icona fashion col guardaroba da mille e una notte

Sanremo

Festival di Sanremo, quanto costa alloggiare in città

Che si vada a Sanremo perché si partecipa alla gara o perché semplicemente ci si vuole godere l'aria di entusiasmo che si respira in città durante l'evento, non importa, l'unica cosa certa è che per prenotare un hotel bisogna muoversi con un certo anticipo. I ritardatari, però, riescono a trovare lo stesso qualche soluzione ancora disponibile (anche se non proprio a buon mercato).

Sanremo Suite Miramonti

Per trascorrere una settimana in una struttura a meno di 1 km dal teatro Ariston attualmente si parte da oltre 1.400 euro, con questa cifra due adulti possono trascorrere 5 notti in un appartamento privato dotato di ogni comfort e con colazione inclusa. Suite eleganti, camere d'hotel con vista mare, dimore segrete: i più esigenti si ritroveranno a spendere oltre 4.000 euro per una settimana in pieno stile sanremese. La soluzione più originale (e soprattutto extra lusso)? Un soggiorno su uno yatch, il cui prezzo supera gli 11.000 euro per 5 notti.

Luxury Yacht Portosole