Quali sono le mete meno visitate al mondo, per chi cerca solitudine e relax (senza file e semafori) Alcuni luoghi del mondo sono difficilmente raggiungibili, ma proprio perché poco popolati sono perfetti per i turisti alla ricerca di pace e tranquillità.

A cura di Giusy Dente

Tuvalu

C'è chi quando viaggia è alla ricerca di avventura, chi di divertimento sfrenato, chi punta sulle mete culturali o su luoghi pieni di bellezze naturali tutte da scoprire. C'è poi chi preferisce il relax assoluto, immergendosi in paradisi dove staccare la spina dalla quotidianità, dalla frenesia cittadina. L'ultimo rapporto sul turismo mondiale delle Nazioni Unite riportato da Daily Mail ha rivelato quali sono i luoghi meno visitati del mondo, dove arrivano annualmente quantità minime di turisti: perfetti per chi non vuole troppa gente intorno e non ha voglia di fare file a ogni passo!

Quali sono i posti meno visitati al mondo

Alcuni luoghi del mondo benché bellissimi hanno pochi visitatori all'anno, poiché si trovano in angoli del globo difficili da raggiungere. Però i veri avventurosi, disposti a tutto pur di godere in solitudine delle bellezze di un posto, possono tenere in considerazione questo elenco e magari programmare il prossimo viaggio: un viaggio magari non proprio semplice, ma sicuramente rilassante una volta giunti a destinazione. Vale la pena compiere l'impresa almeno una volta nella vita, in cambio di spiagge dorate, acque cristalline, la pace e il silenzio assoluti.

Tuvalu

Guinea-Bissau (sulla costa atlantica dell'Africa occidentale) coi suoi visitatori annuali 52.000 è il decimo paese meno visitato al mondo. Si giunge a destinazione con un viaggio di "appena" 30 ore dal Regno Unito e tra 30 e 50 ore per i viaggiatori australiani e statunitensi. Seguono l'arcipelago di isole vulcaniche Comore, lo stato africano São Tomé e Príncipe nel Golfo di Guinea, le isole Salomone nel Pacifico sud-occidentale, Montserrat nei Caraibi, la Micronesia, Kiribati tra l'Australia e le Hawaii (da Londra il viaggio può durare 35 ore o più), Niue e le isole Marshall. Sul sito ufficiale di Niue, che ha appena 1500 abitanti, si legge che è l'isola perfetta perché "non ci sono folle, code, semafori e un ritmo di vita che molti desiderano".

Isole Salomone

Qual è il luogo meno visitato al mondo

Tuvalu, coi suoi 3.700 visitatori annuali, è il luogo meno visitato al mondo annualmente (con riferimento al 2023). È composto da tre isole coralline e sei atolli, a nord delle Fiji, nell'Oceano Pacifico centro-occidentale, appena sotto l'equatore. È il quarto paese più piccolo del mondo e c'è poco tempo a disposizione per visitarlo. Purtroppo, infatti, si prevede che verrà spazzata via a causa del cambiamento climatico, sommersa dalle acque. È difficile da raggiungere: non ci sono voli internazionali diretti e solo tre voli settimanali per l'isola. Il modo principale per arrivare a Tuvalu è volando dalle Fiji, a loro volta raggiungibili da Sydney e Melbourne.

Principe

Quali sono i Paesi meno visitati del mondo