La crisi climatica cambia il turismo, Maldive e Venezia destinate a sparire: sommerse entro il 2050 A causa dell’emergenza climatica anche il settore del turismo è a rischio. Il rapporto Sustainable Future for Travel fornisce alcune dritte per viaggiare in modo più sostenibile.

Il tempo per andare in vacanza in certi posti è agli sgoccioli, proprio come le distese innevate della Lapponia (che lentamente si stanno sciogliendo). Entro il 2050, infatti, alcune destinazioni potrebbero scomparire definitivamente. Il rapporto Sustainable Future for Travel fornisce alcune dritte per sviluppare un turismo più sostenibile.

Come cambierà il turismo

Mete come la Finlandia cambieranno per sempre: poca neve e stagioni sciistiche più ridotte renderanno il Paese sempre meno frequentato. Si teme soprattutto per la sorta di mete come le Maldive, Giacarta, Venezia o Amsterdam, che secondo gli esperti saranno sommerse entro il 2050 per l'innalzamento del mare. Ma, a causa del cambiamento climatico, bisognerà mutare significativamente anche il modo in cui si viaggia.

Come viaggiare in modo sostenibile

Il turismo è uno dei settori con il maggiore impatto sull'ambiente e sugli ecosistemi locali, contribuendo all'8% delle emissioni globali di gas serra. Il rapporto Sustainable Future for Travel fornisce alcune idee per essere più sostenibili. Grazie all'intelligenza artificiale, per esempio, sarà possibile monitorare il consumo del carbonio: i viaggiatori potranno tenere traccia in tempo reale dei parametri di carbonio emessi durante i loro spostamenti.

Si stima che nel 2040 quasi tutti i giovani avranno sui loro smartphone app adibite a questo rilevamento. Anche le agenzie di viaggi potranno fornire "etichette" sugli itinerari, informando i clienti dell'impatto ambientale della meta scelta. E non è tutto. Secondo il rapporto, tra 20 anni potrebbe essere introdotto un limite alle emissioni ad personam, con la creazione di passaporti che indicano una quota prestabilita da consumare nell'arco dell'anno.

Come ridurre gli spostamenti aerei

Entro il 2040 verranno proposte soluzioni più efficaci per spostarsi via terra, con significative innovazioni sul fronte dei viaggi in treno. L'obiettivo è eliminare i voli non necessari. Gli aerei, infatti, solo al primo posto nella classifica dei mezzi di trasporto più inquinanti.

Il rapporto Sustainable Future for Travel parla chiaro: se la crisi climatica non verrà affrontata, entro il 2050 molte delle destinazioni preferite dai turisti diventeranno virtuali. Pioniere in questo senso è Tuvalu, uno Stato nel mezzo dell'oceano Pacifico che sta scomparendo e che ha deciso di creare una sua versione digitale nel Metaverso.