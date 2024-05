video suggerito

Quali sono i voli con più turbolenze: gli aeroporti e le tratte più "agitate"

A cura di Annachiara Gaggino

Quali sono i voli più turbolenti del mondo? Di recente la tratta Londra-Singapore è stata colpita da scosse causate da condizioni meteorologiche avverse che hanno costretto l'aereo a fare un atterraggio di emergenza a Bangkok; l'incidente ha anche provocato la morte di un passeggero settantatreenne che sarebbe stato colpito da un infarto durante il volo. Turbli, un sito web di previsioni sulle turbolenza, ha analizzato più di 150mila voli a lungo e corto raggio a partire dal 2023 scoprendo le più agitate, tra le prime 10 anche due tratte che collegano Milano e la Svizzera.

La classifica è stata stilata su una scala che va dalle perturbazioni "leggere", che causano solo lievi variazioni di altitudini, a quelle più forti, che provocano violenti sballottamenti. Per questo studio è stato utilizzato come metro il "tasso di dissipazione delle correnti parassite" che misura l'intensità della turbolenza in un determinato punto. Da 0 a 20 è un livello leggero, da 20 a 40 è moderato, da 40 a 80 è grave, mentre da 80 a 100 è estremo.

Quali sono le tratte italiane più turbolente

Lo studio ha evidenziato come ci siano due voli a corto raggio in Europa, la peggiore è stata registrata sulla rotta di 132 miglia da Milano a Ginevra (punteggio di 16,3), che si è classificata come la quinta più turbolenta al mondo. Al decimo posto un altro tragitto che dal capoluogo lombardo porta in Svizzera, questa volta a Zurigo.

La classifica delle tratte più turbolente al mondo pubblicate su Turbli

Le rotte più turbolente al mondo

Al primo posto della classifica si trova la tratta di 1905 chilometri da Santiago del Cile all'aeroporto internazionale Viru Viru di Santa Cruz, in Bolivia, con un punteggio medio di 17,5, seguita con 17,4 dalla tragitto che collega Almaty in Kazakistan alla capitale Bishke. Sei dei dieci percorsi più problematici si distribuiscono tra Giappone e Cina; Turbli attribuisce questo fenomeno all'elevata attività del jet-stream in queste regioni che perturba l'aria. Negli Stati Uniti la tratta più turbolenta è quella tra Nashville a Raleigh, che ha un punteggio di 14,7. Nell'emisfero australe il volo di 450 miglia da Brisbane a Sydney è in testa alla classifica, con un voto di 15,3.