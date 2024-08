Qual è il cibo che presto sarà vietato a bordo dei voli a causa delle turbolenze

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Vi è mai capitato di ritrovarvi ad affrontare una brutta turbolenza durante un volo? Chi almeno una volta nella vita ha sperimentato una cosa simile sa bene che in quei momenti, essendoci ben poca stabilità a bordo, potrebbero cadere tutte le cose che si sono poggiate sul vano portaoggetti. Se da un lato non si verificano particolari disagi quando a cadere sono lo smartphone o le cuffiette, le cose cambiano quando si parla di cibo o bevande. Non sorprende, dunque, che una compagnia aerea abbia preso precisi provvedimenti sulla questione, vietando un alimento molto popolare a bordo dei velivoli: ecco di cosa si tratta.

Il prodotto che sarà vietato da Korean Air

La compagnia Korean Air ha annunciato che a partire dal 15 agosto sarà vietato servire a bordo uno dei cibi più popolari del paese: i noodles istantanei. Il provvedimento verrà attuato in classe economica sui voli a lungo raggio e molto probabilmente non si tornerà mai più indietro sulla questione. Il motivo? Le turbolenze, che mettono i passeggeri a rischio ustioni con l'acqua bollente presente nel prodotto. "In classe economica gli assistenti di volo devono spostare diverse tazze di noodles riempite di acqua calda contemporaneamente e i passeggeri sono ammassati, quindi il rischio di ustioni è elevato", si legge in un comunicato stampa dell'azienda.

Le turbolenze sono in drastico aumento

Il provvedimento è stato messo in atto solo ora perché da qualche tempo a questa parte sono aumentate le turbolenze sulle rotte a lunga distanza, basti pensare al fatto che dal 2019 a oggi gli episodi sono più che raddoppiati. Per soddisfare le esigenze dei clienti e diversificare l'offerta alimentare, i voli di Korean Air sono stati dotati di snack bar self-service, nei quali i prodotti verranno diversificati a seconda della rotta. Korean Air, che quest'anno ha guadagnato l'11 posto nella classifica delle migliori compagnie aeree al mondo, è solo una delle tante ad aver analizzato i rischi a lungo termine delle turbolenze, un fenomeno che anno dopo anno risulta essere sempre più in crescita, mettendo a rischio l'incolumità dei viaggiatori.