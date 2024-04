video suggerito

Perché le farmacie francesi sono diventate il luogo più visitato dai turisti americani Avreste mai immaginato che le farmacie francesi sarebbero diventate virali? È proprio quanto sta accadendo grazie ai turisti americani, che su TikTok le definiscono delle “location da non perdere” durante i loro viaggi nel paese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Su TikTok se ne vedono ormai davvero di tutti i colori, è li che nascono i trend e le mode del momento e alcune di queste sono decisamente sopra le righe, dai make-up agli abbinamenti fashion. L’ultima mania che spopola riguarda però il settore travel. I panorami da sogno, i paradisi incontaminati e le opere d’arte leggendarie questa volta non c’entrano nulla, a essere diventate virali sono state le farmacie parigine, ormai considerate “l’oggetto del desiderio” dai turisti americani. Per quale motivo l’hashtag #FrenchPharmacy sta facendo il giro del mondo? Ecco cosa sta accadendo sulla piattaforma social.

#Frenchpharmacy, l'hashtag che spopola sui social

Dimenticate la Tour Eiffel, il Louvre e Montmartre, gli utenti del web dopo un viaggio a Parigi stanno condividendo quasi esclusivamente l’hashtag #Frenchpharmacy, tanto da avergli fatto superare le 200 milioni di visualizzazioni in pochi mesi. Sebbene siano moltissimi coloro che proprio non riescono a spiegarsi questo fenomeno social, è chiaro che si tratta di una nuova tendenza travel, soprattutto tra i turisti americani, che non possono fare a meno di organizzare un viaggio in Francia per fare visita alle farmacie locali definite più volte “da non perdere”. Il motivo? I prodotti da banco offerti.

I prodotti più desiderati delle farmacie francesi

Oltre ai normali medicinali, le farmacie francesi offrono cosmetici e prodotti di bellezza di marchi famosi in tutto il mondo ma prodotti solo in Europa, dai solari Caudalie alle creme idratanti La Roche Posay, fino ad arrivare agli scrub di Nuxe e ai latte per il corpo di Embryolisse. Complice il fatto che in America non vengono venduti (o al massimo possono essere acquistati online a prezzi maggiorati), i turisti statunitensi, primi tra tutti influencer di successo, hanno reso l'esperienza un trend virale. Molti di loro, inoltre, sono rimasti sorpresi anche dall’insegna a forma di croce verde che si accende e si spegne per essere meglio segnalata: l’hanno immortalata in video social con in sottofondo musiche da discoteca, trasformandola così in un cult.

