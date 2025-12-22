stile e Trend
Perché i passaporti internazionali sono solo in 4 colori (e qual è il loro significato)

Vi siete mai chiesti per quale motivo i passaporti internazionali sono solo rossi, blu, verdi e neri? Ecco il significato simbolico dei diversi colori.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Siete in partenza verso una meta lontana? Non dovete assolutamente dimenticare il passaporto, documento essenziale per visitare tutti (o quasi) i paesi al di fuori dell'Unione Europea. Vi siete mai chiesti per quale motivo le loro copertine esterne sono solo in 4 tonalità, ovvero il rosso, il blu, il verde e il nero? Ecco qual è il significato simbolico di questi colori.

I colori dei passaporti in base al paese

Abbiamo sempre creduto che i colori dei passaporti fossero scelti dai diversi paesi in base a una personale preferenza ma la verità è che tutti hanno un preciso significato. Con l'espansione dei viaggi a livello globale nel XX secolo, infatti, i paesi hanno iniziato a standardizzare i passaporti per un riconoscimento più rapido alle frontiere. I colori adottati sono visivamente coerenti e facili da identificare dagli ufficiali dell'immigrazione. L'Unione Europea, ad esempio, rilascia i documenti con l'iconica copertina rossa, così come la Cina, il passaporto americano, invece, è in blu, mentre le nazioni islamiche e l'Africa optano per il verde. Cosa dire, invece, del passaporto nero? Solitamente è quello diplomatico o di servizio.

Il significato simbolico dei colori

La scelta dei colori scuri per i passaporti internazionali ha innanzitutto un valore funzionale: si tratta di tinte che nascondono lo sporco, i graffi e l'usura (cosa assicurata anche dal materiale altamente resistente in cui vengono realizzati). Il rosso/bordeaux è il simbolo dell'unità in Unione Europea e un riferimento al comunismo in Cina, il blu delle Americhe è un riferimento al concetto di libertà, mentre il verde dei paesi musulmani e dell'Africa si rifà al colore della natura. Il nero, infine, rappresenta eleganza e potere. A interrompere lo schema sono la Norvegia, dove i passaporti sono rosa salmone, e le isole Figi, dove i passaporti sono turchesi (come la bandiera del paese).

