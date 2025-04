Perché gli assistenti di volo devono tenere le mani sotto le gambe durante decollo e atterraggio

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

I viaggi in aereo sono sempre più gettonati, visti i prezzi stracciati proposti dalle compagnie low-cost e i tempi di percorrenza ridotti che permettono di raggiungere luoghi anche molto lontani. Chi non manca mai su ogni volo? Le hostess e gli assistenti di volo, che si mostrano sempre pronti a soddisfare le esigenze e le richieste dei viaggiatori. Lavorare ad alta quota, però, non è così semplice come si crede, ci sono infatti alcune rigidissime regole da rispettare che solo in pochi conoscono: ecco, ad esempio, per quale motivo sono tenuti a mettere le mani sotto le gambe in fase di decollo e atterraggio.

Cos'è la posizione "di rinforzo"

Gli unici momenti in cui gli assistenti di volo sono obbligati a sedersi in aereo? In fase di decollo e atterraggio e il motivo è molto semplice: si tratta di una questione di sicurezza. La cosa che nessuno sa, però, è che sono tenuti anche ad assumere una posa ben precisa con le mani sotto le gambe. A spiegare la causa di questa imposizione è stato Henny Lim, un'assistente di volo che parla del suo lavoro su TikTok. Stando a quando dichiarato da quest'ultima, mettere le mani sotto le gambe dà vita a una posizione "di rinforzo", così che, in caso di impatto per un'emergenza improvvisa, il corpo subisca meno danni possibili.

La revisione silenziosa degli assistenti di volo

La posizione di "rinforzo" prevede anche lo stare dritti con la schiena, l'appoggiare le mani con i palmi rivolti verso l'alto e i pollici ripiegati e il tenere i piedi ben saldi sul pavimento. Naturalmente non deve mancare la cintura di sicurezza allacciata, in modo tale da limitare i movimenti del corpo in caso di impatto. Gli assistenti di volo, inoltre, devono mettere in atto una "revisione silenziosa", passando in rassegna tutte le attrezzature di emergenza presenti sul posto. Il video di Henny Lim ha totalizzato oltre 30.000 visualizzazioni in pochissimo tempo e, sebbene siano stati molti coloro che abbiano trovato la regola un po' troppo "allarmante", non hanno potuto fare a meno di ringraziare l'hostess. In quanti faranno caso al dettaglio durante i prossimi viaggi aerei?