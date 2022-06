Perché c’è una gigantesca impronta sull’isola di Paxos in Grecia La più grande impronta umana mai vista sulla Terra è apparsa sull’isola di Paxos in Grecia. Scopriamone la storia.

A cura di Clara Salzano

La più grande impronta umana mai vista sulla Terra

Una gigantesca impronta umana è apparsa sull'isola di Paxos in Grecia. Misura 1.000 metri quadrati ed è la più grande impronta umana mai vista sulla Terra ma non è di provenienza aliena. È stato un uomo a realizzarla, si chiama The Krank ed è un artista greco che partecipa alla Paxos Biennale 2022, festival d'arte contemporanea gratuito e pubblico che si svolge a Paros fino al 31 ottobre 2022.

La gigantesca impronta sull’isola di Paros

Footprint è l'installazione di land art dell'artista The Krank per Paxos Biennale 2022. L'opera riproduce un'enorme impronta umana e vuole essere un chiaro messaggio sui danni che l'uomo continua a creare alla natura. Ci sono voluti quindici giorni per completare l'opera che ha utilizzato il terreno di Paxos come tela bianca su cui intervenire. "La mia opera – spiega l'artista – mette in luce l'urgente necessità di un equilibrio tra crescita economica, benessere sociale e conservazione ambientale mentre la pandemia di COVID-19 in corso e la crisi energetica globale continuano a gettare un'ombra sulle discussioni sullo sviluppo sostenibile globale".

L’installazione Footprint di The Krank

Paxos Biennale è un festival di arte contemporanea, alla sua prima edizione, fondato da Marina Tomacelli Filomarino. Sette artisti contemporanei sono stati chiamati a realizzare opere site specific sull'isola per interagire con la bellezza paesaggistica del luogo. L'obiettivo è quello di sensibilizzare le persone nei confronti dell'ambiente ma anche creare una nuova rete di turismo sostenibile che possa preservare e valorizzare il patrimonio dell'isola. Gli artisti hanno così l'occasione di lavorare in un ambiente unico dove esprimere la propria creatività.