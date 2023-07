Parchi avventura in Italia: le migliori strutture all’aperto dove divertirsi e mettersi alla prova Una fuga dal caldo all’insegna dell’avventura: se siete a corto di idee per il weekend, provate i parchi avventura, dove divertirsi con gli amici o con i bambini.

A cura di Beatrice Manca

Una giornata nella natura all'insegna dello sport? La soluzione ideale per evadere dalla città sono i parchi avventura, veri e propri percorsi creati nei boschi per mettersi alla prova e far divertire grandi e bambini. Le strutture di questo tipo prevedono percorsi sospesi a diverse altezze, composti da funi, ponti tibetani, carrucole e reti. Sono i luoghi ideali per divertirsi in sicurezza – equipaggiati con imbracature ed elmetti – e passare una giornata a contatto con la natura. Dalla Lombardia alla Sicilia, ecco una mappa dei parchi avventura per adulti e quelli adatti a tutta la famiglia.

Il Tre Cime Adventure Park in Veneto

Nel cuore del consorzio turistico Tre Cime sulle Dolomite sorge un parco avventura con 43 piattaforme e 5 percorsi aerei a diversa altezza, ognuno indicato per una specifica fascia d'età. Si parte dai bimbi da 3 a 5 anni, che possono cimentarsi in un percorso gioco in assoluta sicurezza, per poi arrivare a percorsi sospesi a 6, 10, 12 o 14 metri da terra, ordinati per difficoltà crescente. Il percorso comprende una piattaforma panoramica a venti metri d'altezza, accessibile a tutti. Orari e prezzi disponibili su richiesta, tramite il sito web.

Tre Cime Adventure Park

Il parco Tree Experience a Milano

Si può vivere un'esperienza dal verde senza prendere l'auto e uscire dalla città: a Milano, precisamente a Corvetto, sorge il Tree Experience nel verde del Parco Cassinis, a pochi minuti dalla fermata della metropolitana M3. Qui adulti e bambini possono passare una giornata immersi nella natura, tra passerelle, ponti tibetani, salti nel vuoto, liane, reti e carrucole. I prezzi variano da 17 a 30 euro (tutte le tariffe sono disponibili sul sito).

Tree Experience, foto dal sito

I Jungle Rider Park in Lombardia

Restiamo in Lombardia, nella zona tra Lecco e Como. Ad Albavilla, Margno e Civenna sorgono i Jungle Rider Park, che offrono divertimento in sicurezza per adulti e bambini, a partire dai 3 anni di età, sempre accompagnati dagli istruttori. L’ingresso al parco avventura è su prenotazione, senza ticket di ingresso o limiti di tempo: i prezzi variano in base alle combinazioni dei percorsi.

Il Gigante in Toscana

A poca distanza da Firenze sorge Il Gigante, il parco avventura più esteso della Toscana, adatto a gruppi di amici e famiglie. e propone percorsi aerei sugli alberi per famiglie ma anche gruppi di amici. Il parco offre 12 percorsi per i bambini (dai 3 anni in su) e altri 6 per gli adulti, in ordine crescente di difficoltà crescente, con ponti tibetani e passaggi sospesi fino a 20 metri d’altezza. Gli orari di apertura variano in base alla stagione e sono disponibili sul sito.

L'Indiana Park Amiata in Toscana

Nel cuore della faggeta del Monte Amiata si trova l‘Indiana Park Amiata. Il luogo ideale per fuggire dal caldo: il percorso si trova a 1400 metri di altezza nel comune di Castel del Piano. Si parte dai percorsi per bimbi, a partire dai 2 anni di età, e si prosegue con quelli più complicati per adulti, con ponti tibetani, reti, slackline. L'Indiana Park ha riaperto per la stagione estiva con i seguenti orari: tutti i giorni dalle 10 alle 19.

Indiana Park Amiata

Il Fagus Park nel Lazio

A Leonessa, in provincia di Rieti, si trova il Fagus Park di Fontenova. All'interno della faggeta si sviluppano diversi percorsi: Mini, per Babimbini o per adulti, in ordine crescente di difficoltà. Il parco è attrezzato anche con un'area ristoro e i prezzi variano da 7 a 22 euro, in base all'età: tutte le informazioni sul sito.

L'EurPark a Roma

L'EurPark a Roma propone vari percorsi, tra cui uno Energy e uno avventura. Il vantaggio è che la struttura è in città, facilmente raggiungibile coi mezzi. Il parco d'estate è aperto ogni giorno dalle 10:00 alle 19:00.

EurPark

Valle dell'Avventura in Campania

Nel grande parco divertimenti Valle dell'Orso, a Torre del Greco (Napoli) esiste un parco avventura costruito su una pineta. I prezzi variano da 8 a 14 euro, in base all'età. Adulti e bambini potranno cimentarsi con le “stazioni dell’avventura”, arrampicate, passerelle, reti verticali, tronchi oscillanti e ‘tirolesi', sempre all'insegna della sicurezza.

La Valle dell’Avventura di Torre del Greco, foto dal sito

Il parco avventura Etna in Sicilia

Uno dei più famosi parchi avventuri della Sicilia si trova nella località di Milo, in provincia di Catania, alle pendici del vulcano. Il parco offre ai suoi visitatori ben 15 percorsi, di diverse difficoltà, e 115 giochi da albero ad albero, oltre a due pareti d’arrampicata. Il posto ideale per una gita in famiglia, visto che il sito è attrezzato con un'area pic-nic.