video suggerito

Oxford Street diventa pedonale? Così il sindaco di Londra punta a rilanciare la via dello shopping Oxford Street, centro dello shopping per antonomasia a Londra, potrebbe diventare pedonale. Il sindaco della città vorrebbe renderla accessibile solo a piedi o in bici per farla tornare a splendere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oxford Street

Una delle strade più celebri del centro di Londra, Oxford Street, potrebbe diventare una via pedonale. Da anni si discute riguardo la possibilità di rendere accessibile solo ai pedoni una delle strade dello shopping londinese. Sadiq Khan, sindaco della città, vorrebbe trasformare questo grande punto nevralgico attraverso il quale passano più di 500mila persone ogni giorno. Negli ultimi anni, però, la zona ha sofferto di un grosso cambiamento: accanto ai grandi e storici negozi, che negli anni sono anche stati costretti a chiudere le loro boutique qui, sono arrivate vetrine più piccole, con piccole attività che vendono di tutto un po'. Il primo cittadino dunque vorrebbe riportare Oxford Street ai suoi antichi fasti riqualificando l'area. Negli anni tentativi simili sono sempre stati bloccati dal Westminster City Council, ossia il Consiglio della città metropolitana.

Come sarebbe Oxford Street pedonale

La situazione oggi potrebbe cambiare perché il City Council potrebbe approvare i piani di Khan di rivitalizzare il settore del retail e l'economia di Oxford Street. Il City Council ha dichiarato di aver lavorato su un suo piano riguardo la pedonalizzazione dell'area. "Questi piani sono pronti per essere attuati, hanno avuto il sostegno dei commercianti e della comunità locale e sono stati concepiti per garantire una crescita economica significativa, assicurando al contempo un futuro di successo per i nostri fiorenti quartieri del West End”, dichiara l'ente in un comunicato.

Oxford Street

Anche Khan ha lo stesso obiettivo ma in più punta a trasformare l'intero quartiere in un'area più verde e pulita per tutti. Ovviamente prima che i lavori possano iniziare devono essere approvati diversi step e si ipotizza che possano essere avviati entro due anni.