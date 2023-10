Oscar del turismo 2023: tra i vincitori in Europa ci sono dei resort italiani Sono stati assegnati i World Travel Awards 2023, meglio noti come Oscar del turismo, e a trionfare è stato in assoluto il Portogallo con le sue città d’arte e le sue spiagge. Tra i vincitori europei ci sono anche due resort italiani: ecco quali sono.

A cura di Valeria Paglionico

I World Travel Awards, meglio noti come Oscar del turismo, sono i riconoscimenti più prestigiosi in ambito turistico che ogni anno premiano le eccellenze del settore che si sono distinte per qualità dei servizi offerti. Aggiudicarsi una statuetta significa essere un riferimento per gli operatori internazionali, nonché una garanzia per i viaggiatori più esigenti. Nelle ultime ore sono stati rivelati i nomi e le strutture che hanno ricevuto l'ambito premio, dando prova di essere state tra le scelte top nel 2023: ecco quali sono i luoghi da visitare assolutamente durante il prossimo viaggio e le location italiane che hanno trionfato a livello mondiale.

Il Portogallo è la Migliore Destinazione 2023

Per entrare in nomination ai World Travel Awards è necessario il parere di una giuria di esperti: nel corso dell'anno, poi, si ricevono voti sia dagli addetti ai lavori che dal pubblico.

Algarve, Portogallo

A trionfare nella categoria Best in Europe quest'anno è stato in assoluto il Portogallo, aggiudicandosi il titolo di Migliore destinazione 2023 (con l'Algarve che ha ricevuto il premio come Best Beach Destination, Lisbona Best City Destination e Porto Principale destinazione in Europa per un city break). La Europe's Leading All-Season Destination 2023, ovvero la destinazione perfetta per tutte le stagioni, è andata a Batumi, in Georgia, mentre la Guinness Storehouse di Dublino è stata incoronata la migliore attrazione turistica d'Europa.

Porto, la Principale destinazione in Europa per un city break

La lista dei vincitori in Europa

Compagnia aerea leader 2023 – Air France

Airline – Business Class 2023 – Lufthansa

Airline – Economy Class 2023 – Virgin Atlantic Airways

Airline – First Class 2023 – Air France La Première

Airport 2023 – Zurigo, Svizzera

All-Inclusive Resort 2023 – Pestana Porto Santo All Inclusive, Portogallo

Beach Destination 2023 – Algarve, Portogallo

Boutique Hotel 2023 – Verride Palácio Santa Catarina, Portogallo

Boutique Resort 2023 – Santo Pure Oia Suites & Villas, Grecia

Compagnia di noleggio auto 2023 – Europcar

City Destination 2023 – Lisbona, Portogallo

Lisbona, City Destination 2023

Cultural Destination 2023 – Spagna

Destination 2023 – Portogallo

Eco Resort 2023 – Arbatax Park Resort, Italia

Emerging Tourism Destination 2023 – Batumi, Georgia

Ferry Operator 2023 – DFDS

Batumi, Georgia – Emerging Tourism Destination 2023

Football Stadium Tourism Experience 2023 – Real Madrid – Tour Bernabéu

Hotel 2023 – Çırağan Palace Kempinski Istanbul, Turchia

Hotel Suite 2023 – Royal Suite @ Burgenstock Hotel & Alpine Spa, Svizzera

Landmark Hotel 2023 – Bairro Alto Hotel, Portogallo

Leisure Resort 2023 – Domes Zeen Chania, a Luxury Collection Resort, Grecia

Lifestyle Hotel 2023 – Calilo, Grecia

Luxury Hotel 2023 – Katikies Santorini, Grecia

Luxury Resort 2023 – Domes Miramare, a Luxury Collection Resort, Corfu, Grecia

New Tourist Attraction 2023 – Quake – Lisbon Earthquake Center, Portogallo

Resort 2023 – Forte Village Resort, Italia

Tour Operator 2023 – Star Tours

Tourist Attraction 2023 – Guinness Storehouse, Irlanda

Wellness Hotel 2023 – Grandhotel Lienz, Austria

Guinness Storehouse, Dublino – Irlanda

World Travel Awards 2023: i vincitori italiani

Agli Oscar del Turismo 2023 l'Italia si è riconfermata leader nel campo del lusso: tra i vincitori europei di quest'anno ci sono infatti due strutture in Sardegna. La prima è Arbatax Park Resort, che si è aggiudicata il premio Eco Resort 2023, una riserva naturalistica unica al mondo nella provincia di Nuoro: si tratta di una vera e propria oasi dove vengono rispettati i cicli naturali e la biodiversità, dove nulla va sprecato ma tutto si trasforma in una nuova vita.

Arbatax Park Resort

Il vincitore Resort 2023 è invece il Forte Village a Santa Margherita di Pula, Cagliari: circondato da 50 ettari di giardini, si affaccia sulla bianchissima spiaggia della costa meridionale sarda e offre una selezione di hotel e ville extra lusso, ristoranti gourmet, piscine e attività di ogni tipo. In quanti si lasceranno ispirare dalla classifica durante le prossime vacanze?