Orient Express, il famoso treno va alla scoperta della Malesia: quanto costa l’itinerario Il treno di lusso più famoso del mondo viaggia verso l’Asia: Eastern & Oriental Express torna a febbraio 2024 per portare i turisti nel cuore della Malesia.

A cura di Giusy Dente

Eastern & Oriental Express – A Belmond Train è un'esclusiva porta d'accesso alla Malesia, un'avventura verso il sud-est asiatico su binari, all'interno di carrozze di lusso. L'intera tratta si snoda in due percorsi, disponibili da febbraio 2024 dopo un lungo periodo di sospensione: Essence of Malaysia e Wild Malaysia. Questo itinerario si va ad aggiungere alle altre tratte messe a disposizione da Belmond, che è possibile percorrere a bordo dell'iconico treno. Il famoso Venice Simplon-Orient-Express, per esempio, attraversa l'Europa e collega Londra-Venezia-Parigi: è il top del lusso su rotaia, un'esperienza esclusiva da fare almeno una volta nella vita. Eastern & Oriental Express si può considerare il fratello del celebre Venice Simplon-Orient Express. La sua storia comincia col viaggio inaugurale da Bangkok a Singapore nel 1993 ed è pronto a tornare.

Il viaggio a bordo del Eastern & Oriental Express

Si parte da Woodlands (a Singapore) per poi attraversare diverse città e luoghi simbolo dell'Asia. Essence of Malaysia è l'itinerario più concentrato sulla scoperta della cultura malese tra gallerie d'arte, templi, musei, ristoranti dove assaggiare la cucina locale, quartieri storici, mercati. Il treno attraversa Kuala Lumpur, Langkawi, Alor Setar, l'isola di Penang e la capitale George Town (che vanta diversi siti dichiarati patrimonio UNESCO), il Pulau Payar Marine Park: poi si fa ritorno a Singapore.

Wild Malaysia, invece, è un percorso perfetto per chi ama l'avventura e l'esplorazione di luoghi selvaggi: l'itinerario si snoda tra la Jungle Railway e il Taman Negara National Park: quest'ultimo è una delle foreste pluviali tropicali più antiche al mondo, abitata da tigri, leopardi e rinoceronti di Sumatra. Qui i viaggiatori potranno seguire anche un corso di fotografia.

Come sono arredate le carrozze

L'Eastern & Oriental Express si compone di 15 carrozze di lusso completamente nuove: sei vagoni letto, due carrozze ristorante, una carrozza con piano bar e una Observation Car panoramica. In onore all'arte orientale, il treno è arredato con intarsi decorativi, pannelli in legno di ciliegio, pregiate sete colorate e tradizionali ricami malesi. Tre le categorie di carrozze: Pullman, State e Presidential.

Le carrozze Pullman si ispirano allo splendore di Kuala Lumpur: divani rossi, cuscini blu, drappeggi e tendaggi preziosi. Le carrozze State ricreano l’ambiente marino di Penang con una palette di colori che varia dal blu acceso al verde. Le carrozze Presidential celebrano la ricchezza della regione, tra oro e ricami.

Quanto costa il viaggio Eastern & Oriental Express

Il costo di ciascuno dei due itinerari in tre notti (Essence of Malaysia e Wild Malaysia) ha un costo base in carrozza Pullman di circa 3000 euro a persona con pasti, attività e intrattenimento inclusi.