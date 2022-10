Nobel per la Pace, perché la cerimonia di consegna del premio avviene a Oslo Il Nobel per la Pace è il più prestigioso dei premi al mondo e, a differenza degli altri premi Nobel, viene assegnato in Norvegia e non in Svezia, ecco perché.

A cura di Clara Salzano

Il Municipio di Oslo dove si svolge la cerimonia di consegna del Nobel per la Pace

Il Premio Nobel per la Pace è sempre il più prestigioso dei Nobel e sempre il più atteso. L'annuncio del vincitore è una chiara dichiarazione sulla direzione politica del mondo per l'anno in corso ed è per questo che è sempre così discusso. Quest'anno il Premio Nobel per la Pace 2022 è stato assegnato ad Ales Bialiatski e alle Organizzazioni per i diritti umani di Russia e Ucraina. Non tutti sanno però che il Nobel per la Pace, a differenza degli altri premi Nobel, viene assegnato in Norvegia e non in Svezia. La cerimonia di consegna avviene sempre il 10 dicembre alle ore 13 presso il Municipio di Oslo.

La cerimonia del Nobel per la pace al Municipio di Oslo

Dove si fa la cerimonia di consegna del Nobel per la pace

Alle 13 del 10 dicembre di ogni anno il Nobel per la Pace tiene il suo discorso inaugurale presso il Municipio di Oslo. Il motivo per cui la cerimonia di assegnazione del più prestigioso premio mondiale si tiene in Norvegia e non in Svezia, come gli altri premi nobel, è perché all'epoca dell'istituzione dei premi Nobel la Norvegia faceva ancora parte della Svezia.

La conferenza del Nobel per la Pace al Municipio di Oslo

Il Premio Nobel per la pace è stato istituito da Alfred Nobel, chimico, ingegnere, inventore e filantropo che accumulò grandi ricchezze grazie alla vendita di esplosivi e munizioni e che lasciò una notevole parte del suo patrimonio per la creazione di cinque premi nelle categorie chimica, fisica, letteratura, economia e pace. I premi, che presero il nome del suo creatore, dovevano essere assegnati ogni anno tra i più meritevoli al mondo. A quattro istituzioni diverse, secondo le disposizioni di Alfred Nobel, fu delegata la scelta del vincitore. Il mandato per la designazione del Premio Nobel per la Pace è stato conferito al Parlamento norvegese che assegnò il suo primo premio nel 1901 e ogni anno nomina un nuovo vincitore.

L’ingresso del Municipio di Oslo

La camera d'albergo del premio Nobel per la pace

Oggi Oslo è per questo considerata la "casa della pace". Dopo la cerimonia di consegna del Premio Nobel per la Pace presso il Municipio di Oslo e la conferenza tenuta dal vincitore, la città di Oslo organizza ogni anno, nel pomeriggio del 10 dicembre, una fiaccolata in onore del premiato. L'evento si conclude sempre davanti al Grand Hotel, l'albergo che ospita ogni anno il Nobel della Pace. Il vincitore risiede sempre nella Nobel Suite dell'albergo che per questo è considerato una vera e propria istituzione in città. Il vincitore del Nobel per la Pace, a conclusione della fiaccolata, saluta il pubblico affacciandosi proprio dalla finestra della sua stanza del Grand Hotel.

Il Grand Hotel a Oslo

Il Centro Nobel per la Pace a Oslo

A Oslo, dove si svolge la cerimonia di assegnazione del Premio Nobel per la Pace, è stato istituito anche il Centro Nobel per la Pace che ospita mostre sui vincitori del Premio. L'ambiente più importante del Centro, e anche il più suggestivo, è il Nobels hage (Giardino dei Nobel) decorato con migliaia di piccole luci e che accoglie l’installazione Fredsprisvinnerne (Vincitori del Premio Nobel per la Pace) con foto, testi e videoclip dedicati a tutti i vincitori del premio, alla loro vita e all'impegno avuto per la pace nel mondo. Dalla finestra del Centro Nobel per la Pace viene inoltre lasciata in volo una vera colomba ogni venerdì d'estate alle 12:00 in segno di pace.