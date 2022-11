New York, palloni gonfiabili da 20 metri e milioni di spettatori: perché si fa la parata di Macy’s Ogni anno le strade di Manhattan si riempiono di spettatori per la sfilata di carri ed enormi personaggi gonfiabili che finisce fuori ai magazzini Macy’s.

La parata di Macy’s a New York

Mentre il mondo intero è alle prese con lo shopping sfrenato, fisico e online, del Black Friday, negli Stati Uniti d'America si è festeggiato il 24 novembre 2022 il giorno del Ringraziamento. E in questa importante giornata, che anticipa le file chilometriche davanti ai negozi alla ricerca dell'affare, si tiene ogni anno la tradizionale parata organizzata dai magazzini Macy's a New York. Si tratta di un'importante sfilata allegorica che si affianca alla più storica parata del Ringraziamento degli USA che si tiene a Detroit. Ogni anno alcune strade di Manhattan si gremiscono di visitatori che assistono alla sfilata di carri e enormi personaggi gonfiabili fino a fuori Macy's Herald Square.

Lungo la tradizionale parata organizzata da Macy’s a New York

La storia della Parata

Era il 1924 quando fu organizzata la prima parata di Macy's per il Ringraziamento. L'occasione fu ideata da un gruppo di dipendenti della famosa catena di grandi magazzini con sede centrale in Herald Square a di Manhattan in Herald Square come iniziativa pubblicitaria. Da allora l'evento ha dato avvio ad un appuntamento imperdibile per i newyorkesi e per i tanti spettatori internazionali.

Lungo il percorso della parata di Macy’s New York

Nella prima parata sfilavano elefanti e altri animali dello zoo di Central Park. Ora continuano ad esserci carri e giganteschi palloni forma di animale ma si sono aggiunti molti altri personaggi, alcuni conosciuti dal grande pubblico, ispirati ai cartoni animati, ai fumetti e altro.

Dove si svolge

La tradizionale parata organizzata da Macy's a New York si svolge a Manhattan il giorno del Ringraziamento, che ricade il terzo giovedì di novembre. Inizialmente la parata percorreva solo poche strade di Manhattan fino ad arrivare fuori ai magazzini Macy's in Herald Square. Successivamente è stata impostato un percorso di 2,5 miglia, diventato ormai tradizione, che attraversa New York partendo da West 77th Street e Canal Park West sul lato ovest di Central Park. La parata si snoda poi lungo Central Park, nel quartiere dei teatri e termina sempre davanti a Macy's.

Una scena della parata di Macy’s 2022

Cosa aspettarsi

Ogni anno la parata di Macy's attira nelle strade di Manhattan migliaia di spettatori da tutto il mondo che assistono alla sfilata di carri ed enormi personaggi gonfiabili fino a fuori ai magazzini Macy's. I visitatori sanno che assisteranno alla sfilata di alcuni personaggi iconici, pilastri della parata del Giorno del Ringraziamento, come Babbo Natale, la stella d'oro di Macy's e Snoopy. Ogni anno però si aggiungono sempre nuovi personaggi che si rifanno all'immaginario collettivo di successo come Topolino, SpongeBob e molti altri che impegnano per tre ore le strade di New York. Inoltre alla parata partecipano numerose star del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo.

La parata di Macy’s a New York il 24 novembre 2022

Come vedere l'evento

La parata annuale del Giorno del Ringraziamento organizzata da Macy's può essere seguita lungo le strade di Manhattan, da West 77th Street e Central Park a Herald Square, per oltre 2 miglia. Per chi non avesse però la possibilità di recarsi a New York, la manifestazione va in onda sulla NBC in tv oppure tramite la diretta online di alcuni media.