Natale diventa San Valentino: qual è il Paese dove oggi è la festa degli innamorati C'è un Paese del mondo dove il Natale ha una dimensione particolarmente romantica: è la festa degli innamorati.

A cura di Giusy Dente

Nella cultura occidentale, il Natale è quel periodo dell'anno in cui le famiglie si riuniscono, scartano regali, preparano ricchi pranzi e giocano a tombola: è la festa della famiglia per eccellenza, seppur con tradizioni che variano notevolmente da Paese a Paese. L'Italia stessa ha tradizioni molto diverse da nord a sud. C'è poi un altro Paese del mondo, invece, dove la festa ha una dimensione completamente diversa, decisamente più romantica: è la festa degli innamorati.

Cosa succede in Giappone a Natale

In Giappone il Natale è considerato come un altro San Valentino. Le coppie lo trascorrono insieme ammirando le decorazioni per le strade, cenando in ristoranti eleganti e soggiornando in hotel di lusso (da migliaia di euro a notte). In tutti i quartieri si respira un'atmosfera decisamente romantica, con coppie che passeggiano mano nella mano e si baciano sotto le luci scambiandosi promesse. La tradizione riguarda le coppie di tutte le età, ma per i più giovani è un'occasione preziosa.

In Giappone, infatti, i giovani tendono a vivere coi genitori fino al matrimonio, per cui trascorrere una notte insieme fuori casa è considerato un vero e proprio regalo speciale. Molti hotel si organizzano in modo da offrire ai propri ospiti esperienze particolari: per rendere la fuga d'amore indimenticabile vengono proposti pacchetti con camere panoramiche, attività da svolgere in due, sconti su una vasta gamma di regali (dai cioccolatini ai gioielli).

"È tutta una questione di umore e atmosfera – ha spiegato a CNN Travel il professore associato Roy Starrs, specializzato in studi giapponesi presso l'Università di Otago in Nuova Zelanda – La maggior parte dei giapponesi non vede il Natale come un evento religioso, ma come uno spettacolo pop-culturale importato dall'Occidente: un mix esteticamente gradevole di luci brillanti, bambole di Babbo Natale, mercatini di Natale, regali confezionati in modo colorato, dolci". Proprio per via di questo forte culto dell'estetica e della bellezza, le decorazioni festive (spesso accompagnate da abbondante neve) diventano l'attrazione perfetta per uno scenario romantico. Ma è anche uno scenario che il Paese ha interesse a coltivare, considerando che lo scorso anno il tasso di fertilità è crollato a 1,20, un altro minimo storico, ben al di sotto del 2,1 necessario per mantenere stabile la popolazione di un Paese. "L'atmosfera potrebbe essere perfetta per una proposta di matrimonio" ha concluso l'esperto.