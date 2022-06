Michelle Hunziker in vacanza in Sardegna: quanto costa il resort con idromassaggio vista mare Michelle Hunziker ha dato il via alla sua estate 2022 prima con una vacanza in barca con le amiche alle Isole Eolie e ora in Sardegna in un resort di lusso vista mare.

A cura di Clara Salzano

Michelle Hunziker in vacanza in Sardegna

Michelle Hunziker, dopo i successi televisivi e sortivi di questo 2022, ha dato il via alle sue vacanze estive. È stato un anno di grandi cambiamenti per la nota showgirl, dopo la separazione con Tomaso Trussardi, e l'estate 2022 è iniziata prima con le amiche in barca alle Isole Eolie e ora in Sardegna in un resort vista mare a Poltu Quatu. Scopriamo quanto costa l'hotel in Costa Smeralda.

Michelle Hunziker nel resort in Costa Smeralda

Michelle Hunziker sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna in un hotel di lusso a cinque stelle. Il resort sorge a Poltu Quatu, nel nord dell'isola, che consiste proprio in un porto nascosto dalla natura del fiordo sardo di fronte all'arcipelago de La Maddalena. In dialetto gallurese Portu Qualtu significa appunto porto nascosto.

Il porticciolo di Poltu Quatu

Il resort di lusso dove soggiorna Michelle Hunziker si trova in una posizione privilegiata con vista mozzafiato sul porticciolo di Poltu Quatu e il suo fiordo. Il resort domina il borgo del paese con la sua piazzetta centrale e gli edifici dalle tipiche linee morbide costruiti in materiali locali.

Relax per Michelle Hunziker a Poltu Quatu

Michelle Hunziker ha condiviso sui social una sua immagine in cui ha rivelato di godersi alcuni giorni di relax in Sardegna presso il Grand Hotel Poltu Quatu. Il resort, immerso nella Riserva di Poltu Quatu, comprende alloggi con idromassaggio e vista mozzafiato sul mare.

La piscina del Grand Hotel Poltu Quatu

Quanto costa una notte nel resort di Michelle Hunziker

Progettato dall'architetto Jean Claude Le Suisse, il Grand Hotel Poltu Quatu comprende 143 camere e suite, che sorgono attorno ad una grande piscina panoramica, e 66 appartamenti con due e tre camere per chi vuole godere di maggiore privacy nel borgo. Il complesso comprende anche vari ristoranti e bar per gli ospiti.

Una camera del Grand Hotel Poltu Quatu

Per il suo soggiorno presso il Grand Hotel Poltu Quatu, non si sa quale alloggio abbia scelto Michelle Hunziker tra suite o appartamenti. Il costo per una notte in camera presso il lussuoso hotel parte da 582 euro a notte e può arrivare anche agli oltre 3.700 euro a notte della suite presidenziale.