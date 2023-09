Matrimonio a prima vista 2023, dove si sposano le tre coppie: le location da sogno delle cerimonie Tre coppie di sconosciuti e altrettanti matrimoni: ecco dove si sono svolte le cerimonie di Matrimonio a prima vista 8.

A cura di Giusy Dente

Instagram @villa_subaglio

Sei single in cerca d'amore: sono i protagonisti di Matrimonio a prima vista 8. La nuova edizione del dating show è cominciata martedì 13 settembre e terrà compagnia al pubblico di Real Time per le prossime settimane. Come di tradizione, un team di esperti (la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il life coach Andrea Favaretto) ha accoppiato i single sulla base delle loro affinità, dei loro interessi, della loro compatibilità. Le tre coppie di sconosciuti si sono incontrate direttamente sull'altare, prima di pronunciare il fatidico sì: Alberto e Sonia, Juanchi e Gianna, Alessandro e Valentina. Le nozze si sono svolte in tre location da sogno.

Il matrimonio di Alberto e Sonia a Palazzo Monti della Pieve

Alberto e Sonia si sono sposati nel corso della prima puntata presso Palazzo Monti della Pieve: una cerimonia sfarzosa e principesca, proprio come voleva la sposa. La location è immersa nel verde delle colline a Montichiari: è una dimora storica, perla del patrimonio dell’architettura bresciana. Il palazzo è stato costrurito in perfetto stile settecentesco, anni in cui vi soggiornò anche Napoleone Bonaparte per preparare la battaglia di Castiglione. L'antico edificio è stato poi trasformato in villa di campagna nel 18esimo secolo, senza snaturarlo del tutto.

Instagram @palazzomontidellapieve

Dove si trova il Pareus Beach Resorts

Nella prima puntata si è assistito al matrimonio di Juanchi e Gianna. Le nozze si sono svolte presso il Pareus Beach Resorts sul litorale di Caorle. Il resort con piscina è un'oasi immersa tra il verde della vegetazione circostante e l'azzurro del mare a due passi, incorniciato da una spiaggia di sabbia dorata.

Leggi anche Dove si è sposato Damiano Carrara con Chiara Maggenti: la location del matrimonio nel borgo incantato

Instagram @pareus_beach_resort

La location del matrimonio di Alessandro e Valentina è Villa Subaglio

Villa Subaglio a Merate ha ospitato le nozze di Alessandro e Valentina. È una location da sogno situata nel cuore della Brianza, vicino Milano, in una posizione panoramica dominata dalla pianura padana e dall'arco delle prealpi. La dimora, costruita nel Settecento, è immersa in un parco di oltre 265.000 metri quadrati: dei tipici giardini all'italiana dove sembra che il tempo si sia fermato. La villa è stata di recente sottoposta a restauro, dunque le sale sono staste rese più moderne, ma conservando l'eleganza dello stile originale.