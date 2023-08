Lo yacht di Giorgio Armani: quanto vale l’imbarcazione di 65 metri con gli interni personalizzati Al largo delle coste del Salento è stato avvistato il maxi yacht di Giorgio Armani: si chiama Main, è lungo 65 metri e viene considerata una delle imbarcazioni più eleganti al mondo.

A cura di Valeria Paglionico

Giorgio Armani viene considerato il re della moda Made in Italy e per le sue vacanze estive non poteva che scegliere il nostro paese. Da Pantelleria a Tropea e all'isola di Capo Rizzuto, fino ad arrivare a Gallipoli, Savelletri, Bari e Baia del Mulino: da diverse settimane lo stilista sta facendo un tour delle coste calabresi e salentine a bordo del suo maxi yacht personalizzato. Non è la prima volta che mostra l'enorme imbarcazione in pubblico, anzi, dal 2006 (l'anno della sua inaugurazione) a oggi, lo scafo è stato spesso avvistato al largo delle più belle spiagge italiane, attirando non poco l'attenzione dei media: ecco tutte le sue caratteristiche.

Le misure della yacht di Giorgio Armani

Lo yacht di Giorgio Armani al largo delle coste italiane non può passare inosservato: si chiama Main ed è un'imbarcazione di alto profilo che vanta delle misure maxi, 65 metri di lunghezza per 11,20 metri di larghezza. È stato varato nel 2008 dopo essere stato realizzato dai cantieri Codecasa di Viareggio ed è il simbolo dell'eccellenza del Made in Italy nel settore nautico. Chic, minimal e glamour, ad oggi lo yacht in acciaio ad alta resistenza viene considerato uno dei più eleganti al mondo, un perfetto equilibrio tra prestazioni e lusso. Viene alimentato da due Motori Caterpillar, riesce a navigare a una velocità massima di 17 nodi e gode di una notevole autonomia di 6.000 miglia a 14 nodi. All'interno della Main di Giorgio Armani ci sono ben 6 cabine per gli ospiti oltre che una suite per l'armatore, mentre all'equipaggio sono state riservate 2 singole per il comandante e per il direttore delle macchine e 6 doppie per l'equipaggio.

Giorgio Armani all’inaugurazione dello yacht

Quanto vale la Main di Giorgio Armani

L'imbarcazione si estende su tre piani ed è dotata di ogni tipo di comfort, ha una terrazza con solarium e una maxi scalinata all'ingresso. A contraddistinguere è il colore verde scuro degli esterni, i cui disegni sono stati curati proprio dallo stilista in collaborazione con Fulvio Codecasa, titolare del cantiere. Armani ha progettato anche gli interni dell'imbarcazione, aggiungendo così il suo tocco fashion ed essenziale all'arredamento. Scalinate total black, tavolini in legno circondati da cuscini e comodi divani bianchi e neri: lo yacht è un vero e proprio capolavoro architettonico ed ingegneristico. Sebbene attualmente venga usato dal designer per le vacanze estive, solitamente nel resto dell'anno viene spesso trasformato anche in set fotografico per i servizi di moda. Il suo valore stimato? È pari a 65 milioni di euro e racchiude vari fattori, tra cui le dimensioni dello yacht, l'età, il livello di lusso e le tecnologie e i materiali utilizzati nella sua costruzione.

