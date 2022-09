Da Armani a Valentino, le barche più belle degli stilisti italiani Soggetti all’ammirazione e venerazione di tanti, gli stilisti vivono in case e palazzi da sogno e posseggono spesso yacht di lusso. Da Armani a Valentino, vediamo le loro barche più belle.

A cura di Clara Salzano

Lo yacht di Armani

Milano è in piena Settimana della Moda e tra eventi, sfilate, mostre e after party, i protagonisti continuano ad essere gli stilisti con le proprie collezioni da sogno. Persone creative, eclettiche, misteriose e potenti, gli stilisti sono spesso soggetti all'ammirazione e venerazione di tanti: vivono in case e palazzi da sogno, come fu per Gianni Versace, o posseggono importanti yacht. Da Armani a Valentino, scopriamo quali sono le loro barche più belle.

Armani sul suo yacht

Lo yacht di Armani

Non passa inosservato lo yacht di Giorgio Armani. Si chiama Main e misura ben 65 metri di lunghezza per 11,20 metri di larghezza. Realizzato dai cantieri Codecasa di Viareggio e varato nel 2006, lo yacht è made in Italy e considerato fra le imbarcazioni più eleganti al mondo con il suo color verde scuro. Il famoso stilista italiano ha curato i disegni degli esterni, in collaborazione con Fulvio Codecasa, titolare del cantiere, e Armani ha progettato anche gli interni dell'imbarcazione.

Lo yacht Main di Armani

L'imbarcazione di Valentino

Tra gli stilisti italiani Valentino Garavani è stato il primo a farsi costruire un lussuoso yacht. Il famoso stilista ha scelto il cantiere Picchiotti di Viareggio per la sua imbarcazione, a cui ha dato il nome di T.M.Blue One. Spesso avvistato nel Mediterraneo d'estate, lo yacht è stato realizzato nel 1988 e a vararlo è stata una madrina d'eccezione, Sofia Loren.

Il nome T.M. Blue One omaggia i genitori di Valentino, la madre Teresa e il padre Mauro. Lo yacht ha una lunghezza di 49 metri e 9 di larghezza. È caratterizzato da un'elegante livrea blu e può ospitare fino a 10 passeggeri a bordo, oltre 9 membri dell’equipaggio. Il TM Blue One continua a battere bandiera italiana.

Lo yacht di Valentino Garavani

Le barche di Prada

Patrizio Bertelli e Miuccia Prada hanno una vera e propria passione per le barche, ne posseggono addirittura più di una, tutte a vela, eleganti, capaci di unire tecnologia e amore per lo yachting d’antan. La più grande è Ulisse, che misura 105 piedi (30 metri circa) ed è stata usata anche per una storica regata della Nuova Zelanda. Realizzato dal cantiere Green Marine nel 2000, Ulisse è stato disegnato da German Frers, l’architetto che ha progettato anche Luna Rossa, sempre di proprietà di Patrizio Bertelli.