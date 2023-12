L’Italia è il paese con il miglior cibo al mondo: quali sono le 100 nazioni in classifica Ai Taste Atlas Awards 2023/24 è stata stilata la classifica dei 100 paesi in cui si mangia meglio al mondo e l’Italia si è riconfermata al primo posto. Ecco quali sono tutte le nazioni entrate in lista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

È inutile negarlo, quando si organizza un viaggio all'estero non ci si informa solo sui monumenti e sulle attrazioni presenti ma anche sulle specialità della cucina locale. Il turismo culinario sta diventando sempre più diffuso in ogni parte del mondo e il motivo è molto semplice: permette di conoscere e di immergersi ancora di più nella cultura del luogo visitato. C'è chi ama i sapori tradizionali, chi preferisce qualcosa di esotico o, ancora, di molto speziato, la cosa certa è che durante una vacanza ci si ritrova a provare dei gusti e degli abbinamenti tutti nuovi. Qual è, però, il paese in cui si mangia meglio al mondo? Naturalmente l'Italia, almeno stando alla classifica stilata all'assegnazione dei Taste Atlas Awards 2023/24.

La classifica dei paesi con la migliore cucina al mondo

Sono appena stati assegnati i Taste Atlas Awards 2023/24 e per l'occasione è stata stilata anche la classifica dei 100 paesi in cui si mangia meglio al mondo. Sono stati valutati 271.819 piatti e 80.863 prodotti alimentari e i risultati sono stati chiari: l'Italia ha conquistato il primo gradino del podio, riconfermandosi ancora una volta leader internazionale in fatto di cucina.

Pizza napoletana

Il piatto tipico della sua cultura che è risultato in assoluto il più amato? La pizza, la cui ricetta difficilmente riesce a essere replicata con gli stessi risultati anche all'estero. Il secondo posto è andato invece al Giappone, che ha avuto il merito di trasformare il sushi in una moda internazionale.

Cucina giapponese

I piatti più amati al mondo

A seguire nella lista dei paesi in cui si mangia meglio al mondo ci sono la Grecia, il Portogallo e la Cina, rientrati tutte tra i primi 5 posti. Indonesia, Messico, Francia, Spagna e Perù: queste sono invece le nazioni che hanno completato la top 10.

Cucina greca

Gli Stati Uniti si sono aggiudicati solo il 16esimo posto, mentre l'Inghilterra il 39esimo. Qual è, invece, la ricetta che è risultata la più amata al mondo?

Picanha brasiliana,

La picanha brasiliana, ovvero un taglio di manzo ricavato dalla groppa di una mucca, seguito dalla focaccia malese "roti canai" e dal "phat kophrao" thailandese, un piatto saltato in padella con carne di maiale o pollo, basilico tailandese, peperoncini e aglio, servito con riso al gelsomino. La pizza napoletana ha conquistato sono il quarto posto, seguita dal raviolo cinese guotie.

raviolo cinese guotie