L’isola di lusso dove ogni alloggio ha una spiaggia privata: un paradiso a largo di Dubai L’Anantara World Islands Dubai è il primo resort di lusso che apre sulle World Island di Dubai dove ogni camera ha la sua spiaggia privata.

A cura di Clara Salzano

La vista su Dubai dall’Anantara World Islands Dubai

Si raggiunge solo in motoscafo, come i resort di lusso più esclusivi di Bali o delle Maldive, ma si trova nel Golfo Persico, a soli 15 minuti dal litorale di Dubai. Si tratta dell'Anantara World Islands Dubai, il primo resort di lusso che apre sulle World Islands, l'arcipelago artificiale di 300 isole a forma di mondo al largo dell'emirato. La privacy e i servizi più esclusivi sono il punto di forza di questo nuovo resort a Dubai dove ogni camera ha la sua spiaggia privata.

L’Anantara World Islands Dubai resort

Mare cristallino e spiagge bianche circondano l'Anantara World Islands Dubai che unisce le radici thailandesi della catena con l'eccellenza degli Emirati Arabi Sull'isola sono stati infatti portati ottocentocinquanta alberi di cocco, cinquecento palme e altre 4.000 piante tropicali e desertiche. Alberi da frutto tropicali, uccelli, pavoni e altri animali popolano il resort considerato come un nuovo parco giochi per ricchi che possono vivere come in un vero e proprio paradiso terrestre.

La piscina dell’Anantara World Islands Dubai resort

Ci sono più di settanta tipologie di alloggio nel resort dalle camere, suite alle ville con più camere da letto, piscina e spiaggia privata. Il resort comprende numerosi servizi come campi da tennis, centri termali, palestra, cinema sotto le stelle e la possibilità di fare numerosi sport acquatici.

Una camera dell’Anantara World Islands Dubai

La maggior parte delle persone viene all'Anantara World Islands Dubai per rilassarsi e allontanarsi dalla quotidianità ma anche dagli hotel di lusso più convenzionali. Circondati dall'acqua sulla propria spiaggia privata è facile riuscire a non pensare ad altro che alla meraviglia intorno.