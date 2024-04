video suggerito

L'ex ristorante stellato diventa hotel: come fare per dormire nel letto a forma di piatto Siete alla ricerca di un viaggio che possa celebrare la vostra passione culinaria? Lo chef Ferran Adrià ha aperto per una notte le porte di elBulli1846, l'ex ristorante stellato diventato un museo: ecco come fare per dormire nel letto a forma di piatto.

A cura di Valeria Paglionico

Quando viaggiate siete alla ricerca di esperienze culinarie uniche e originali? Se non vi basta più assaggiare tutti i piatti tipici di un luogo per entrare in contatto con la cultura locale, dovreste puntare su un'idea di vacanza davvero singolare nel suo genere proposta da Airbnb. Il noto portale ha infatti messo a disposizione dei suoi clienti un'idea di viaggio che mixa arte, storia e innovazione gastronomica. A proporla è stato il rivoluzionario chef stellato Ferran Adrià, che ha pensato bene di aprire per una notte le porte di elBulli1846, l'ex ristorante stellato diventato un museo, l'obiettivo? Celebrare al 100% l'innovazione culinaria e il mondo della gastronomia.

L'ultima creazione di Ferran Adrià

Ferran Adrià viene considerato il padre della gastronomia occidentale moderna, uno degli chef più influenti al mondo che con il suo ristorante elBulli (in Catalogna) ha soddisfatto i palati raffinati di tutto il mondo, dando il via a una vera e propria rivoluzione culinaria. Oggi il locale è diventato un museo ma Airbnb ha voluto trasformarlo in un hotel per un soggiorno all'insegna del gusto.

Ferran Adrià

“L’obiettivo di elBullirestaurante era quello di spingersi oltre i limiti. Avevamo raggiunto quello che pensavamo essere il massimo in termini di esperienza gastronomica. Ora sono entusiasta di superare nuove frontiere creative, di condividere questa visione del mondo con gli ospiti che soggiornano qui e di introdurli al nostro ultimo capitolo: elBulli1846”, ha dichiarato Ferran Adrià.

La terrazza di elBulli1846

Come fare per dormire a elBulli1846

I viaggiatori che riusciranno ad "accaparrarsi" l'esperienza offerta da Airbnb avranno non solo la possibilità di dormire per una notte all'intero dell'ex ristorante con 3 stelle Michelin, luogo con vista mozzafiato sul Mediterraneo che ha visto nascere 1846 piatti iconici, ma anche di incontrare personalmente Ferran.

elBulli1846

Potranno visitare alcune stanze private come il “santuario di San Stomaco” e “Cappella della Dispensa”, cenare in uno dei locali preferiti dello chef e addormentarsi su un letto a forma di piatto ispirato alla celebre oliva sferica di elBulli. Questo soggiorno esclusivo sarà disponibile solo dal 16 al 17 ottobre e le richieste potranno essere inoltrate a partire dal 17 aprile alle 18. In alternativa si potrà semplicemente visitare il museo, così da conoscere ed esplorare l'innovazione culinaria del noto chef spagnolo.

Il letto a forma di piatto